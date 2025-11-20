Investigadas 7 personas que habían recibido un total de 387 frascos de popper en los últimos cuatro meses procedentes de Francia y Portugal

Intervenidas en Tenerife más de 13.800 dosis de la droga ‘popper’

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han logrado intervenir en Tenerife más de 13.800 dosis de la ‘Nueva Sustancia Psicoactiva’ (‘NPS’) conocida como ‘popper’ remitidas por paquetería postal desde Francia y Portugal mediante siete envíos distintos a lo largo de los últimos cuatro meses. Por estos hechos se encuentran en calidad de investigados los siete individuos receptores de esta peligrosa sustancia estimulante.

En el marco de la detección de envíos por paquetería postal de productos de circulación ilícita, la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Tenerife y la Sección Fiscal y Fronteras de Guardia Civil en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife localizaron en julio de este año un primer envío de 24 frascos que contenían en total 720 ml. de la droga. El paquete había llegado a la isla por barco procedente de Maia (Portugal). A este primer envío siguieron otros seis con distintos contenidos declarados, como “limpiador de cuero” o “ambientador aromático” para ocultar el verdadero contenido de los paquetes e intentar evitar la detección de la droga. El último de los envíos, realizado a comienzos de este mes de noviembre, incluía ya 216 frascos, con más de 4.800 ml. de droga.

13.886 dosis

Según la posología prescrita, la dosis máxima en adultos es de 0,6 ml, de forma que el total de ‘popper’ intervenido, 8.332 ml., supone 13.886 dosis para el conjunto de los siete envíos interceptados, seis de ellos remitidos desde Francia y el mencionado desde Portugal.

Estas actuaciones llevaron a los agentes a investigar por un delito de tráfico de medicamentos a las siete personas que recibieron por correo los envíos de esta sustancia, que, según declararon, utilizaban para ofrecerla en reuniones en las que se realizaban prácticas sexuales. Los agentes trasladaron a los siete investigados, junto con la sustancia intervenida, al Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna, en funciones de guardia.