Intervienen un comercio con 575 alimentos caducados y en mal estado en Gran Canaria

La Guardia Civil ha intervenido en un comercio de alimentación de Las Palmas de Gran Canaria 575 alimentos caducados puesto a la venta al público. Es la segunda vez que se interviene este establecimiento por la misma razón. En total, se le han retirado 7.569 productos alimenticios caducados y en mal estado.

Un aviso ciudadano

La Patrulla fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, recibió un aviso ciudadano de que en el establecimiento existían productos caducados.

En una visita, los agentes comprobaron que los alimentos tenían vencida la fecha de caducidad y estaban en mal estado estaban a la venta pública. Es la segunda vez que este comercio de Las Palmas de Gran Canaria comete la misma infracción.

Reincidente

Por todo esto, la Guardia Civil precintó un total de 575 artículos caducados y en mal estado que estaban sin etiquetados en idioma castellano. Entre otros, había legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado y marisco.

Ante lo acaecido, los agentes informaron al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias de lo ocurrido. Esta tendrá que tomar las medidas pertinentes sobre el local inspeccionado. La Guardia Civil ha hecho especial hincapié sobre su reincidencia.

Según el Reglamento núm. 852/2004 del Parlamento Europeo que regula lo relativo a la higiene de los productos alimenticios, es un objetivo fundamental de la legislación alimentaria lograr un nivel elevado de protección de la vida y salud de las personas.