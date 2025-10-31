La investigación la desarrolla el grupo de Fisiopatología del Metabolismo Mineral en coordinación con el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias

Imagen archivo RTVC.

La unidad de Investigación del Hospital La Candelaria ha logrado asociar los niveles elevados de una hormona reguladora del metabolismo mineral con la inflamación en órganos como el riñón, lo que plantea si este aumento podría tener un papel activo y directo en la progresión del daño de distintos órganos.

Investigación Sanitaria

La investigación la desarrolla el grupo de Fisiopatología del Metabolismo Mineral en coordinación con el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias y han demostrado la asociación entre niveles elevados de la principal hormona FGF23 y la inflamación de órganos en personas con diabetes u obesidad.

«FGF23 es una hormona clave en la regulación del fósforo y se ha descrito que sus niveles aumentan, tanto en la enfermedad renal crónica, como en situaciones de alteración metabólica», explica Sanidad este viernes en una nota.

Doctor en Ciencias

Desde 2017, el grupo de Fisiopatología del Metabolismo Mineral, liderado por el doctor en Ciencias Biomédicas Javier Donate, ha desarrollado modelos experimentales propios para estudiar este efecto y ha identificado posibles mediadores moleculares implicados en ese daño.

El grupo plantea que este aumento sostenido de FGF23 no solo refleja el estado de la patología, sino que podría tener un papel activo y directo en la progresión del daño de los organismos.