Investigado por robar material agrícola de 8.000 euros en La Palma

La Guardia Civil recupera 600 estacones metálicos que el sospechoso vendió de forma ilegal a otros agricultores del Valle de Aridane

Agentes de la Guardia Civil investigan a un hombre por hurtar útiles agrícolas valorados en 8.000 euros en La Palma. El presunto autor sustrajo más de 1.000 estacones de una finca de plataneras de forma continuada durante un tiempo prolongado. Los investigadores localizaron parte del material robado en explotaciones del municipio de Tazacorte tras realizar diversas gestiones policiales.

Guardia Civil

El acusado residía en una vivienda colindante a la finca de plataneras afectada por los robos constantes. Esta cercanía le permitía acceder a la propiedad cuando el trabajador responsable no estaba presente en el lugar. Por este motivo, el hombre nunca necesitó forzar las entradas ni levantó sospechas entre los propietarios del terreno.

De esta manera, el sospechoso retiró poco a poco más de 1.000 unidades de estacones metálicos de hierro galvanizado. Estas barras miden unos tres metros de longitud y resultan fundamentales para el mantenimiento de las plantas. Los útiles sirven para sujetar los racimos y evitan que las plataneras caigan por el peso de la fruta.

En consecuencia, el sector considera estas herramientas como elementos esenciales para el correcto desarrollo de la cosecha platanera. La pérdida de este material supone un grave perjuicio económico para los agricultores debido a su alto valor. La Guardia Civil inició las diligencias tras recibir la denuncia formal de los propietarios perjudicados por el hurto.

Localización del botín sustraído

La investigación policial reveló que el investigado vendió los útiles robados en el mercado de segunda mano. El hombre ofrecía los estacones a otros agricultores del sector por un precio inferior al coste habitual del mercado. Sin embargo, el rastro de estas ventas irregulares permitió a los agentes localizar parte del material en el municipio de Tazacorte.

Por consiguiente, los agentes del Puesto Principal de Los Llanos de Aridane lograron recuperar 600 unidades de las herramientas sustraídas. Estos objetos permanecen bajo custodia judicial hasta que el juzgado dicte la resolución correspondiente del procedimiento. El resto de las unidades robadas todavía no han aparecido durante las gestiones realizadas por las autoridades.

Finalmente, los efectivos de la Guardia Civil remitieron todas las diligencias instruidas al Tribunal de Instancia de Los Llanos de Aridane. El investigado enfrenta cargos como presunto autor de un delito de hurto de útiles agrícolas.