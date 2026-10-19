Uno de los agentes lo siguió hasta un edificio de la calle Farmacéutico Manuel Blanco, donde esperó la llegada de unidades de apoyo

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este lunes a un varón de 20 años por el robo de vehículos en concesionarios de Miller Bajo. Además, está siendo investigado por la Policía Nacional por su posible relación con atracos a dos joyerías de la isla.

Investigan a un joven por el asalto a la joyería en Las Arenas tras detenerlo por robo / Europa Press

Según ha informado el cuerpo policial, la actuación la llevaron a cabo agentes de la Unidad Territorial Zona Centro después de que varios comerciantes alertaran de la presencia de un individuo que merodeaba por distintos establecimientos de Miller Bajo.

De esta manera, los efectivos localizaron al sospechoso en las inmediaciones, pero este emprendió la huida al percatarse de la presencia policial.

Investigan si guarda relación con el atraco

Una vez localizado, este emprendió la huida hasta un edificio de la calle Farmacéutico Manuel Blanco, donde se procedió a su detención.

Investigaciones de la Policía Nacional tratan de esclarecer si el detenido guarda relación con el atraco a una joyería del centro comercial El Mirador. También con el asalto a otra joyería del centro comercial Las Arenas, el pasado 13 de octubre, señala la nota