La Policía Nacional ha iniciado investigaciones sobre las circunstancias del fallecimiento de un hombre y una mujer que fueron encontrados muertos con signos de violencia en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria

Aunque por el momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido, se ha averiguado que en el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre. Esa denuncia en su momento fue archivada, según fuentes de los cuerpos de seguridad.

Los fallecidos son una mujer de 43 años y un hombre de 35. Sus cuerpos fueron encontrados en una vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital grancanaria.

La Policía Nacional solo ha confirmado el hallazgo de los cadáveres. No ha ofrecido más datos debido a que el juez responsable del caso ha decretado el secreto sumarial de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.