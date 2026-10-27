La organización ‘Blocus’ podría estar detrás de los disturbios del pasado sábado en Barcelona

La policía de Cataluña investiga a la organización ‘Blocus‘ que ha estado detrás de los disturbios en Barcelona el pasado sábado y que incitaba a replicar las protestas de Francia. Operan a través de las redes sociales y debido a la presión policial hoy han desconvocado la protesta del próximo sábado en Madrid.

Se hacen llamar Blocus o traducido al español ‘bloqueo’. Es la organización que ha estado detrás de los disturbios producidos el pasado sábado en Barcelona. Y que llamaba a replicar en grandes ciudades españolas las movilizaciones de Francia por la «dignidad de los institutos«.

La policía continúa investigando quien puede estar detrás de estas convocatorias anónimas en TikTok, WhatsApp y Telegram que mueven a amplios grupos conformados por jóvenes y menores de edad.

Cataluña investiga a la organización ‘Blocus’ por su implicación en los disturbios de Barcelona

Una presión que los obliga a desconvocar la protesta planeada para este sábado 31 de octubre en Madrid.

De los disturbios de Bilbao este lunes se desconoce si es la misma organización la que está detrás, pero ante la posibilidad de repetirse, Telegram ha comenzado a eliminar los grupos.

Igor Lukic, experto en ciberseguridad explica que las redes sociales tienen el poder de convocatoria. «No hay nada más eficiente que una red social o un programa de mensajería instantánea que tiene tracción, interés y personas colaborando para un fin», asegura.