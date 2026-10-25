El accidente, que ha ocurrido hacia las 17:30 de esta tarde, ha movilizado a 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de servicios sanitarios

Al menos 20 personas han resultado heridas de gravedad este domingo en un accidente de tráfico en la carretera BV-5114, a su paso por Fogars de Montclús, en Barcelona.

Imagen cedida.

El siniestro se produjo sobre las 17.30 horas, cuando un autobús de la compañía Sagalés colisionó con un turismo y acabó cayendo por un terraplén de unos 20 metros de altura. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los sanitarios han evaluado a 41 personas afectadas.

En el autocar viajaba alrededor de medio centenar de pasajeros. Algunos consiguieron salir por sus propios medios y subir hasta la carretera, mientras que otros quedaron atrapados y necesitaron la intervención de los equipos de rescate, según fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

Los Mossos d’Esquadra han cortado la BV-5114

El dispositivo desplegado incluye 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de sanitarios y bomberos, con una veintena de efectivos y especialistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE).

Los Mossos d’Esquadra han cortado la BV-5114 en ambos sentidos para facilitar las labores de asistencia y rescate. Por su parte, Protección Civil ha activado en fase de alerta el plan Procicat, destinado a gestionar emergencias relacionadas con accidentes en el transporte de pasajeros. Las causas de la colisión están siendo investigadas.