El Gobierno iraní ha afirmado que atacará bases estadounidenses en la zona si Trump decide una ofensiva militar contra la nación persa

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

«Irán atacará bases estadounidenses si es atacado», dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que «todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní se considerarán objetivos legítimos».

«La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos» si Irán es atacado, precisó el militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EEUU en la vecina Catar, sin muchas consecuencias.

Más de 1.800 muertos en las protestas

Trump ha emplazado al Gobierno de Irán a «mostrar humanidad» en medio de la ola de protestas que se ha saldado con más de 1.800 muertos, según el último balance de la ONG Human Rights Activists (HRA), y ha reiterado que «pronto» recibirá un informe sobre la situación, con vistas a decidir si interviene militarmente en el país centroasiático, extremo con el que ha venido amenazando en los últimos días a Teherán.

«El mensaje es que tienen que mostrar humanidad», ha señalado en declaraciones a la prensa desde la base aérea Saint Andrew, en Maryland, al dirigirse a las autoridades iraníes, quienes «tienen un gran problema».

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que «espero que no vayan a matar a gente y pronto tendré un informe», antes de sostener que el Ejecutivo iraní «se ha comportado muy mal, pero eso no está confirmado».

Trump no teme represalias

Preguntado sobre las declaraciones de Teherán prometiendo represalias en caso de ataque por parte del Ejército estadounidense, el mandatario estadounidense se ha jactado al afirmar que «Irán dijo eso la última vez que los destruí con la capacidad nuclear que ya no tienen», aludiendo a los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes por parte de Washington en junio de 2025.

Por otra parte, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, Trump ha señalado que su «objetivo final (en Irán) es ganar». «Me gusta ganar», ha declarado, antes de citar como ejemplos la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro; la muerte del líder y fundador de Estado Islámico, Abú Bakr al Bagdadi, en una incursión en Siria en 2019; y el asesinato, un año más tarde, del general iraní Qassem Soleimani, en un ataque estadounidense en Bagdad.

«No queremos ver que ocurra lo que está pasando en Irán. Si quieren protestar, eso es una cosa, pero cuando empiezan a matar a miles de personas (…) ya veremos cómo les sale la jugada. No va a salir bien», ha declarado.