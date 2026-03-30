Este miércoles, a las 22:30 horas, el programa ‘Islas Felices’ conecta Zanzíbar, en Tanzania, el Archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiana, y el Porís de Candelaria, en La Palma

Televisión Canaria embarca a la audiencia este miércoles, a las 22:30 horas, en una nueva travesía del programa ‘Islas Felices’, un recorrido que conecta territorios insulares de distintos rincones del planeta y que en esta ocasión se detiene en Zanzíbar, el Archipiélago de San Bernardo y el singular Porís de Candelaria.

Desde Tanzania, Carlos Hamilton propone adentrarse en los contrastes de Zanzíbar, donde cada rincón es un cruce de caminos entre historia y naturaleza. El recorrido arranca en los laberínticos callejones de Stone Town, para continuar hacia la lengua de arena de Nakupenda y el encuentro con los singulares colobos rojos en su parque natural. La experiencia se completa con una dosis de adrenalina, entre saltos en paracaídas y fondos marinos. Antes de despegar hacia el próximod estino, el programa se sumerge en el trabajo de las mujeres en una tradicional granja de algas.



La ruta continúa en Colombia de la mano de Elena Chedas, que alcanza su tercera parada en el país con una inmersión en el Archipiélago de San Bernardo. Un recorrido que transita por la tranquilidad de Isla Múcura, la riqueza natural de Isla Palma, el encanto sereno de Puerto Caracol y el exclusivo entorno de Punta Faro, componiendo una fotografía diversa de este paraíso caribeño.

El viaje regresa a Canarias con Yasmina Segara, que descubre a los epectadores el Porís de Candelaria, uno de los enclaves más singulares de la isla de La Palma. Un núcleo costero esculpido en la roca que parece suspendido entre el mar y el tiempo. Entre cuevas y mareas, la vida se adapta al entorno y la arquitectura se funde con el paisaje, ofreciendo una de las estampas más sorprendentes del archipiélago.

‘Islas Felices’ propone así una travesía que cruza océanos sin salir de casa, enlazando culturas y paisajes en un relato que celebra la diversidad y la identidad de los territorios insulares del mundo.