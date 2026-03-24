El programa de Televisión Canaria recorre este miércoles, a las 22:30 horas, las islas de Creta, Java y Gran Canaria, en un viaje por paisajes y formas de vida marcadas por su vínculo con el mar

Televisión Canaria hace las maletas este miércoles, a las 22:30 horas, en un nuevo viaje global por las ‘Islas Felices’. El programa continúa así su recorrido por el mundo con un episodio que invita a los espectadores a descubrir territorios insulares desde dentro, a través de la mirada de quienes los habitan y los recorren.

En cada entrega, el espacio enlaza islas de distintos rincones del mundo, construyendo un mosaico que pone en valor sus singularidades culturales, históricas y paisajísticas, al tiempo que revela los vínculos que comparten. Un viaje que va más allá del destino para detenerse en las historias, las experiencias y la forma de vida que define a cada territorio insular.

En esta ocasión, el programa pone rumbo a Grecia, Indonesia y Canarias, tres enclaves muy distintos y alejados entre sí, unidos por su identidad, su relación con el mar y su riqueza natural.

Entre mitos, volcanes y lagunas

El programa arranca en Creta, donde Víctor Brito se adentra en la combinación perfecta de mitología y naturaleza. Desde el puerto veneciano de La Canea, en Chania, el recorrido incluye una dosis de adrenalina con barranquismo en las cascadas del desfiladero de Kourtaliotiko, un baño en las aguas turquesas de la playa de Balos, un vuelo en globo y una visita al tranquilo lago Kournas.

La siguiente parada nos traslada hasta Indonesia, donde Elena Chedas explora la isla de Java. Allí descubre la vibrante ciudad de Yogyakarta, se maravilla con la imponente cascada de Malang y afronta el exigente ascenso al volcán Ijen, conocido por el duro trabajo de sus mineros de azufre.

El viaje concluye en Canarias, con Yasmina Segara, que invita a disfrutar del entorno verde y la calma de la Laguna de Valleseco, en Gran Canaria, un enclave natural ideal para desconectar.