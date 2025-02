Hamás entregó este jueves tres cuerpos de rehenes, los de dos menores de edad y su madre, si bien este último resultó no pertenecer a ninguno de los rehenes

Militares de Israel portan el ataúd con los restos de uno de los rehenes muertos en la Franja de Gaza tras su entrega por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Imagen: Europa Press/Contacto/Idf Spokesperson





El Ejército de Israel ha afirmado este viernes de madrugada que ha llevado a cabo el proceso de identificación de tres de los cuerpos de los rehenes entregados durante la jornada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que supuestamente pertenecían a una misma familia, confirmando la identidad de los dos menores de edad, si bien ha asegurado que el de la madre no coincide.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado que el cadáver que supuestamente corresponde a Shiri Bibas no era el de ella, que «no se ha encontrado ninguna coincidencia con ningún otro» rehén y que «es un cuerpo anónimo sin identificación». «Se trata de una violación muy grave por parte de Hamás, que está obligado en virtud del acuerdo a devolver a cuatro secuestrados muertos. Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros secuestrados», reza un comunicado.

En cuanto a los hijos de Bibas, Ariel y Kfir, las pruebas del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía israelí, ha indicado que sí se han identificado y, según la evaluación de Inteligencia y los hallazgos forenses, «fueron brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre de 2023 por terroristas».

«Compartimos el profundo dolor de la familia Bibas en este momento difícil y continuaremos haciendo todo lo posible para devolver a Shiri y a todos los secuestrados lo antes posible», han agregado las FDI.

Israel exige una condena de la ONU

El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha «exigido una condena clara a inequívoca a este crimen atroz y una exigencia clara e inmediata de que Shiri vuelva con su familia». «El secretario general de Naciones Unidas, (António Guterres), el Consejo de Seguridad y la Asamblea General no pueden seguir permaneciendo en silencio ante la barbarie de Hamás», ha dicho.

«La historia recordará bien quiénes se quedaron de brazos cruzados mientras Hamás pisoteaba los principios más básicos de la humanidad», ha aseverado, después de expresar que «no existen palabras que puedan describir semejante atrocidad» y que «se trata de un nuevo y terrible ejemplo de maldad y crueldad sin parangón».

Según ha denunciado, «Hamás no solo asesinó a sangre fría a Ariel y Kfir Bibas, sino que sigue violando todos los valores morales básicos incluso después de su muerte». «En lugar de devolver a Shiri, la madre de Kfir y Ariel, Hamás devolvió un cuerpo no identificado, como si se tratara de un cargamento sin valor», ha recriminado.

Violación del acuerdo

Por su parte, el enviado de EEUU para los rehenes, Adam Boehler, ha reaccionado a la noticia calificando lo denunciado de «asombroso»: «No sé qué pensaron cuando pusieron el cuerpo de otra persona en un ataúd y dijeron que era la madre de dos niños que habían sido brutalmente asesinados, si pensaron que Israel lo encontraría o no», ha manifestado en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

Boehler ha asegurado que se trata de una «clara violación» del acuerdo entre las partes y ha recomendado a Hamás que «liberen su cuerpo inmediatamente», así como los de los cuatro israelíes con nacionalidad estadounidense que continúan retenidos. «Si fuera ellos, liberaría a todos, o se enfrentarán a la aniquilación total ahora mismo», ha amenazado.

Asimismo, considera que la razón por la que Hamás ha tomado la decisión de entregar otro cuerpo es que la rehén «fue asesinada tan brutalmente que la están ocultando o se han deshecho del cuerpo, y probablemente no puedan devolverla». «Son asesinos brutales y, francamente, estoy seguro de que no lo pensaron bien o no sabían qué hacer», ha añadido.

Al ser preguntado sobre las posibilidades que tiene Israel de encontrar el cuerpo de Bibas, el funcionario estadounidense ha considerado que lo que tienen que hacer las autoridades israelíes es «exigir» esta condición a los países mediadores.

Respuesta de Hamás

Hamás ha rechazado este viernes las acusaciones de Israel sobre que uno de los cadáveres entregados el jueves no es el de una de las rehenes muertas en la Franja de Gaza y ha argumentado que los restos estarían «mezclados» con otros después de que la mujer fuera «despedazada» por un bombardeo israelí contra el enclave.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Hamás «pagará el precio» por la «cruel y atroz violación del acuerdo» de alto el fuego, en vigor desde el 19 de enero, y ha recalcado que el cadáver entregado en uno de los ataúdes es el de «una mujer de Gaza».

Ismail a Zauabta, jefe de la oficina de prensa de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, ha dicho que «la ira del criminal de guerra Netanyahu por el cuerpo de Shiri Bibas, convertido en pedazos y aparentemente mezclado con otros cuerpos bajo los escombros en un lugar bombardeado de forma intencional y deliberada por aviones de combate de la ocupación, no tiene peso».