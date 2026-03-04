Israel lanza una nueva «amplia» ola de ataques contra Irán

Los ataques los ha llevado a cabo el Ejército de Israel en Teherán contra varias instalaciones de las autoridades de Irán

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que ha efectuado una nueva «oleada de ataques» contra instalaciones de las autoridades de Irán en la capital del país, Teherán. Entre otras, sobre «decenas» de bases de las Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij, considerados como el principal brazo armado a pie de calle de las autoridades iraníes durante sus maniobras para reprimir protestas populares.

El rpimer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe de Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir. Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo

Instalaciones del gobierno y objetivos militares

«La Fuerza Aérea, siguiendo instrucciones de la Inteligencia Militar, ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques aéreos contra instalaciones del régimen iraní en todo Teherán. Durante los ataques, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado numerosas municiones contra decenas de bases de la milicia Basij y de las Fuerzas de Seguridad Interna«, ha informado el portavoz en árabe del cuerpo militar, Avichay Adraee, en redes sociales.

Estas instalaciones han sido empleadas por las autoridades de la República Islámica «para mantener su estabilidad y control en todo Irán mediante la monitorización de un panorama operativo», ha agregado.

Adraee ha indicado en el mismo mensaje que también han sido objeto de ataques las fuerzas terrestres del Ejército iraní, plataformas de lanzamiento de misiles y los sistemas de defensa. Aseguró que seguirán «intensificando» sus operaciones contra Teherán.

800 muertos en cinco días

El Ejército ha anunciado horas antes una «amplia ola» de bombardeos en el país centroasiático. Ya han muerto cerca de 800 personas desde que hace cinco días Israel y Estados Unidos comenzasen una campaña militar. También la vida al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos.

El cuerpo militar ha informado, por otra parte, de la identificación de un «lanzamiento de misiles» iraníes. Esto ha llevado a que sus sistemas de defensa estén «trabajando para interceptar la amenaza».

El Ejército israelí ha agregado que «el Comando del Frente Interior ha enviado una alerta anticipada directamente a los teléfonos móviles en las zonas afectadas». Ha pedido a los residentes que permanezcan en áreas «protegidas» hasta que, poco después, ha indicado que «es posible abandonar» estos espacios. Aún así, ha instado a la población a «permanecer en las inmediaciones» de las citadas áreas «en todo el país».