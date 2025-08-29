El Ejército israelí declara la zona como “de combate peligrosa” en medio de los planes para una ofensiva terrestre, mientras la ofensiva deja casi 63.000 muertos en la Franja

Archivo – Ataque israelí contra una vivienda en ciudad de Gaza – Omar Ashtawy

El Ejército de Israel anunció este viernes el fin de la “pausa táctica” que permitía la entrega de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y declaró la localidad como “zona de combate peligrosa”. La decisión llega en paralelo a los planes para una ofensiva terrestre a gran escala con el objetivo de hacerse con el control de la ciudad, medida rechazada por buena parte de la comunidad internacional.

El portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichai Adrai, anunció en un mensaje en la red social X que, “a partir de hoy a las 10.00 horas, el alto el fuego táctico, temporal y localizado no incluirá la ciudad de Gaza, y la consideraremos una zona de combate peligrosa”.

Aun así, aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “seguirán apoyando los esfuerzos humanitarios en la Franja de Gaza mientras continúan las maniobras terrestres y las actividades ofensivas contra las organizaciones terroristas, con el objetivo de proteger a los ciudadanos del Estado de Israel”.

El Ejército israelí había anunciado el pasado 27 de julio el inicio de “pausas humanitarias” de diez horas para facilitar la entrada de ayuda en el enclave, además de rutas seguras para organizaciones humanitarias, medidas consideradas insuficientes en medio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí ha dejado hasta ahora cerca de 63.000 palestinos muertos, en su mayoría en zonas controladas por Hamás, y ha provocado denuncias internacionales sobre las acciones militares en el enclave, además de una grave hambruna causada por las restricciones a la ayuda humanitaria.