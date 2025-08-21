Israel pide a médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza rechaza la petición de las autoridades israelíes de evacuar los hospitales

El Ejército de Israel anunció este jueves que ha comenzado a dar «avisos iniciales» a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias para que evacuen ciudad de Gaza, en el marco de la ampliación de la ofensiva militar en la Franja.

Imagen de archivo de un lanzamiento de ayuda humanitaria en el noroeste de ciudad de Gaza – Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad.

«Como parte de los preparativos para el traslado de la población desde la ciudad de Gaza hacia el sur para su protección, la dirección de coordinación y enlace de la COGAT –autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos– ha realizado las primeras alertas a médicos y organizaciones internacionales«, reza un comunicado.

Las autoridades israelíes enfatizaron a los equipos médicos «que la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja de Gaza se está adaptando para acoger a enfermos y heridos, junto con un aumento en la entrada de equipo médico necesario, de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones internacionales».

Se ha informado de la posibilidad del Ejército de entrar en la ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) compartieron la grabación de una llamada en la que un miembro del COGAT avisaba a un funcionario sanitario «sobre la posibilidad del Ejército de entrar en la ciudad de Gaza» y la previa «evacuación completa» de la localidad. «Esto requiere que se prepare un plan para transferir equipo médico del norte al sur», declaró.

«Así, podréis brindar atención a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que vienen del norte«, dijo, según la mencionada grabación. En ella subraya que «es importante que reciben esta información de una fuente oficial». Además, indicó que les proporcionará «un lugar donde estar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital».

El Ministerio de Sanidad gazatí rechaza «cualquier medida que debilite lo que queda del sistema de salud»

Tras ello, el Ministerio de Sanidad gazatí rechazó la petición de las autoridades israelíes de transferir recursos del sistema de salud de la ciudad de Gaza al sur del enclave, mientras que ha remarcado la «importancia de mantener la prestación de servicios de salud como un derecho garantizado por todas las leyes para todos los ciudadanos, dondequiera que residan».

Así, expresó «su rechazo a cualquier medida que debilite lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación israelíes». «Esta medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a recibir tratamiento y pondría en peligro inminente la vida de residentes, pacientes y heridos», indicó a través de su canal de Telegram.

Por último, la cartera ministerial hizo un llamamiento para que «todas las instituciones internacionales y de la ONU» trabajen para proteger lo que queda del sistema sanitario y proporcionar todos los recursos necesarios para salvar vidas».