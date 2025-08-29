El conjunto blanquiazul arranca su décima campaña en la élite con la ilusión de representar a toda la isla bajo un único escudo

El Costa Adeje Tenerife comienza este sábado su décima temporada en la máxima categoría. Por primera vez lo hace bajo un mismo escudo y un mismo latido blanquiazul. El debut será en Lezama frente al Athletic Club a las 11:00 horas.

La temporada 2025-26 marca un antes y un después. Por primera vez, un equipo profesional femenino canario disputará todos sus encuentros como local en el Heliodoro Rodríguez López. El estadio se convertirá en escenario de inspiración para niñas y aficionadas que ven en el equipo un ejemplo de lucha y superación.

Imagen de archivo | CD Tenerife Femenino

Últimos enfrentamientos entre el Athletic Club y el CD Tenerife Femenino

Los últimos enfrentamientos entre el Athletic Club y el CD Tenerife Femenino se saldan con una victoria para el conjunto blanquiazul, dos para las jugadoras rojiblancas y dos empates.



El Costa Adeje Tenerife encara esta temporada con el compromiso de seguir escribiendo páginas de éxito deportivo y social. El club blanquiazul quiere consolidar su legado y llevar el fútbol femenino canario hacia nuevas metas. El estreno oficial será este sábado en Lezama frente al Athletic Club.

