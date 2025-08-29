ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Athletic Club – CD Tenerife Femenino | El Costa Adeje inicia una temporada histórica en Bilbao

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El conjunto blanquiazul arranca su décima campaña en la élite con la ilusión de representar a toda la isla bajo un único escudo

El Costa Adeje Tenerife comienza este sábado su décima temporada en la máxima categoría. Por primera vez lo hace bajo un mismo escudo y un mismo latido blanquiazul. El debut será en Lezama frente al Athletic Club a las 11:00 horas.

La temporada 2025-26 marca un antes y un después. Por primera vez, un equipo profesional femenino canario disputará todos sus encuentros como local en el Heliodoro Rodríguez López. El estadio se convertirá en escenario de inspiración para niñas y aficionadas que ven en el equipo un ejemplo de lucha y superación.

Imagen de archivo de las jugadoras del CD Tenerife Femenino
Imagen de archivo | CD Tenerife Femenino

Últimos enfrentamientos entre el Athletic Club y el CD Tenerife Femenino

Los últimos enfrentamientos entre el Athletic Club y el CD Tenerife Femenino se saldan con una victoria para el conjunto blanquiazul, dos para las jugadoras rojiblancas y dos empates.


El Costa Adeje Tenerife encara esta temporada con el compromiso de seguir escribiendo páginas de éxito deportivo y social. El club blanquiazul quiere consolidar su legado y llevar el fútbol femenino canario hacia nuevas metas. El estreno oficial será este sábado en Lezama frente al Athletic Club.

Clasificación Liga F

Alineaciones

Minuto a minuto

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

«Bonos Consume Lanzarote» lanza su campaña de 2025

En estado grave un hombre tras un ahogamiento en La Palma

Los aeropuertos canarios prevén 3.757 vuelos para este fin de semana

CD Guadalajara – CD Tenerife | Los de Álvaro Cervera se estrenan en Primera Federación

AUCHON, un programa que busca potenciar la cohabitabilidad intergeneracional en Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025