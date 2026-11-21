El técnico del La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, reconoce las dificultades para afrontar la novena jornada de la Liga Endesa por las numerosas bajas, pero confía en que su equipo pueda plantar cara al conjunto azulgrana este domingo en el Santiago Martín

El La Laguna Tenerife afronta este domingo uno de los compromisos más exigentes de la novena jornada de la Liga Endesa. El conjunto aurinegro recibe al Barça en el Santiago Martín (17:00 horas) con el objetivo de seguir afianzándose en la zona alta de la clasificación. Jaka Lakovic ha advertido de la dificultad del encuentro, aunque tiene claro que su equipo no renunciará a competir por la victoria.

«Queremos estar a la altura, dar nuestro máximo para competir e intentar ponernos en una buena posición para poder incluso ganar», ha señalado el entrenador aurinegro en la previa del encuentro.

El técnico del La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Barça / La Laguna Tenerife

Lakovic reconoce que el equipo llega condicionado por las numerosas ausencias y el desgaste acumulado tras diez días de desplazamientos. A las bajas ya conocidas de Bruno y Xavi se suma la salida de Marcelinho Huertas, mientras que TJ todavía no podrá incorporarse por cuestiones burocráticas. El técnico ha explicado que el equipo ha aprovechado los últimos días para recuperar fuerzas y preparar el partido.

Pese a estas dificultades, el entrenador no quiere que la situación se convierta en una excusa. «Siempre nos ponemos una presión sana, queremos dar nuestro máximo en cualquier momento y este partido no será una excepción», ha afirmado.

Un Barça con muchos recursos

El técnico es consciente del potencial del rival, al que considera un equipo de Euroliga con una plantilla muy amplia y recursos tanto físicos como técnicos. Lakovic ha destacado la polivalencia de los jugadores azulgranas, capaces de ocupar distintas posiciones, tirar, rebotear y generar juego.

«Es imposible quitar todo. Tenemos que escoger nuestro veneno y estar muy concentrados en qué queremos defender en cada situación ofensiva del Barça», ha explicado.

El conjunto catalán llega a Tenerife después de dos derrotas ajustadas en Euroliga, pero Lakovic no espera que el desgaste sea determinante, ya que ambos encuentros se disputaron en casa. Además, ha confirmado que el último fichaje azulgrana, Killian Hayes, podría debutar en el partido.

Un reencuentro especial

El encuentro tendrá también un componente personal para Lakovic, que defendió durante cinco temporadas la camiseta del Barça como jugador. Sin embargo, el técnico ha reconocido que lo más especial será enfrentarse a su mejor amigo, el entrenador Aleksander (Saša) Sekulić, con quien comparte una larga historia desde que ambos jugaban juntos en categorías infantiles en Eslovenia.

En el apartado deportivo, el La Laguna Tenerife llega como tercer clasificado, con seis victorias y dos derrotas, las mismas que el Barça, que ocupa la cuarta posición. Los aurinegros buscarán prolongar su buena dinámica liguera y romper la racha de cuatro derrotas en los últimos enfrentamientos directos ante los azulgranas.

El Santiago Martín tendrá la oportunidad de ser escenario de un triunfo de especial valor para un Canarias que quiere mantenerse entre los mejores de la Liga Endesa.