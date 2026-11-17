Comienza la segunda vuelta del Grupo B en la EuroCup para La Laguna Tenerife ante el poderoso conjunto turco del Türk Telekom este martes en Ankara, 16:30 horas

Jugadores y entrenador durante un tiempo muerto. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife afronta este martes otro reto europeo como visitante en un buen momento ante el Türk Telekom en el Ankara Arena, a las 16:30, sobre el papel, uno de los equipos potentes de la Eurocup.

El grupo de Jaka Lakovic, líder del Grupo B (6/1), se mide a una poderosa plantilla en la última de las tres salidas consecutivas que le ha reservado este difícil tramo del calendario.

El Canarias intentará construir sus opciones desde un sólido trabajo atrás para luego atacar con criterio y acierto. Minimizar las muchas prestaciones ofensivas de su rival, reducir las pérdidas para evitar que jueguen a campo abierto e igualar su nivel físico, sobre todo, en la batalla del rebote, serán igualmente factores a tener en cuenta para ser lo más competitivos posibles en una de las salidas más complicadas de su almanaque continental.

Así llegan los dos equipos

El grupo que dirige Erdem Can es cuarto en la Eurocup, con un balance de 3/4, después de ganar en Transilvania, al U-BT Cluj-Napoca en la última fecha continental (81-89); y es segundo en la Superliga turca, con un saldo de 6/2, por delante de los Euroliga y a un solo triunfo del liderato del Bahçesehir, tras caer el sábado, en Aliaga, ante el Petkim Spor (88-84).

La escuadra angorina ya vendió cara su derrota en la Isla, coincidiendo con el cruce de la primera vuelta (82-75).

Por su parte, los aurinegros ganaron el miércoles en Lituania y el sábado en Andorra, líderes en el grupo de la EuroCup y cuartos clasificados en la Liga Endesa. La escuadra insular afrontará otro reto realmente complicado ya sin Marcelinho Huertas y con las bajas por lesión de Ethan Happ, López-Arostegui y Rokas Giedraitis.

Tampoco estará Bruno Fitipaldo, que regresó a Tenerife para someterse a las pruebas médicas pertinentes por la lesión sufrida el sábado y concretar su alcance.