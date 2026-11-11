Huertas comparece en rueda de prensa para hablar de la oferta que ha recibido del Dubai Basketball para jugar en la Euroliga y a las órdenes de Xavier Pascual

Marcelinho Huertas. Imagen Borja B. Hojas / ACB

El base de brasileño de La Laguna Tenerife, Marcelinho Huertas, comparecerá en rueda de prensa este miércoles con el presidente del club, Aniano Cabrera, a falta de que se confirme oficialmente si ha aceptado o no la oferta del Dubai Basketball por reclutarlo para su proyecto en la Euroliga.

De hecho, los jugadores del CB Canarias están en Lituania, donde este mismo miércoles el equipo se enfrentará en la Eurocopa contra el Siauliai, y Marcelinho Huertas no ha viajado con ellos.

Si Huertas acepta el contrato que le ofrece el Dubai, Xavier Pascual sería de nuevo su técnico, entrenador con el que coincidió durante su etapa en el Barça.

La comparecencia de Huertas y el presidente del club tendrá lugar a las 11.00 horas en el pabellón Santiago Martín.