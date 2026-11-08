La igualdad fue la característica principal de un duelo marcado por la calidad de varios jugadores durante todo el encuentro

La Laguna Tenerife selló este domingo su quinto triunfo de la temporada en la Liga Endesa ante el Asisa Joventut, al que no le bastó con la gran actuación del base argentino Nico Laprovittola, que logró 23 puntos y 27 de valoración.

La igualdad fue la característica principal de un duelo marcado por la calidad de Laprovittola y Marcelinho Huertas, con Shermadini y Hunter como protagonistas secundarios.

Imagen cedida La Laguna.

Tras un marcador cerrado en el primer cuarto de 25-24, el Joventut aprovechó un momento de desconexión ofensiva de los aurinegros para darle la vuelta al partido y cerrar la cuenta al descanso con un 39-45.

Final del tercer cuarto

Tras el regreso a la cancha, Van Beck acercó a los suyos con un triple nada más empezar y el equilibrio en el marcador se mantuvo durante muchos minutos.

Al final del tercer cuarto se llegó con un 60-60 y en el último acto, cuando faltaban cinco minutos para el final, dos triples consecutivos de Fitipaldo y Van Beck colocaron cinco puntos arriba a los locales, que fueron capaces de mantener la concentración para defender su ventaja y rubricar el triunfo.