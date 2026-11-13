La Laguna Tenerife visita esta sábado al Morabanc Andorra en un partido de Liga Endesa con especial significado ya que será el último que juegue el base brasileño Marcelinho Huertas con el club canarista

La Laguna Tenerife afronta este sábado, 14 de noviembre, una nueva jornada de la Liga Endesa con la visita al MoraBanc Andorra, en un encuentro que estará marcado por la despedida de Marcelinho Huertas. El partido se disputará a partir de las 18:30 horas y supondrá el último compromiso del base brasileño con la camiseta aurinegra antes de incorporarse al Dubai Basketball de la Euroliga.

MoraBanc Andorra vs La Laguna Tenerife. Jornada 8 Liga Endesa

El conjunto tinerfeño llega a la cita en un buen momento de forma. Cuarto clasificado de la competición, el equipo insular ha conseguido cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, una dinámica que le permite mantenerse entre los mejores de la Liga Endesa y afrontar el desplazamiento con confianza.

Últimos enfrentamientos

Los enfrentamientos entre ambos equipos tienen un saldo positivo para los tinerfeños, que en los cinco últimos enfrentamientos se han llevado la victoria en cuatro.

El último baile de Marcelinho Huertas

Más allá de lo estrictamente deportivo, todas las miradas estarán puestas en Marcelinho Huertas. El base brasileño disputará su último encuentro con La Laguna Tenerife después de anunciar su salida del club para incorporarse al Dubai Basketball, donde continuará su carrera en la Euroliga.

Huertas pone así punto final a una etapa de más de siete temporadas en el conjunto aurinegro, al que llegó en 2019 y con el que ha disputado 384 partidos oficiales. Durante este periodo ha sido una de las grandes referencias del proyecto canarista, contribuyendo a la conquista de una Basketball Champions League, dos Copas Intercontinentales y un subcampeonato de la Copa del Rey.

El brasileño, que deja Tenerife como máximo asistente histórico de la Liga Endesa, se despedirá de la afición aurinegra en un escenario diferente al Santiago Martín. Su último servicio al equipo será en Andorra, en un partido que tendrá un componente emocional muy especial.

La Laguna Tenerife buscará que la despedida de uno de los jugadores más importantes de su historia llegue acompañada de una victoria que permita seguir consolidando su posición entre los cuatro primeros de la Liga Endesa.

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