La Laguna Tenerife afronta este miércoles una nueva jornada de la EuroCup ante el conjunto lituano del BC Siauliai, un partido con la ausencia de Marcelinho Huertas

La Laguna Tenerife visita al BC Siauliai en una nueva jornada de la EuroCup. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife cerrará este miércoles la primera vuelta de la fase de grupos de la EuroCup, coincidiendo con su visita al BC Siauliai lituano a las 16:30 hora canaria, una salida no exenta de dificultades que pondrá a prueba el liderato de los aurinegros (5/1).

El conjunto canarista visita a un rival consolidado los últimos años en la zona media alta de la liga lituana, como una de las alternativas de poder a la hegemonía histórica y casi incontestable del Zalgiris Kaunas y el Rytas Vilnius.

Actualmente, es quinto en la EuroCup con un balance de 3/3, igualado con el segundo; y sexto en la competición local. Un equipo especialmente difícil de batir en su pista, el Siauliai Arena, un moderno y coqueto recinto multiusos con capacidad para 5.700 espectadores en partidos de baloncesto. Allí cayeron ya este curso los London Lions (74-71) y el Maxima Roma (98-93); mientras que la otra victoria lituana en el certamen continental se produjo en la cancha del Turk Telekom (89-94).

Así llegan los equipos al partido

Los lituanos vienen de ganar en la pista del Nevezis en el torneo liguero (76-83), después de haber caído entre semana en su visita al Reyer Venezia, en la EuroCup (98-77). Los últimos partidos no contaron por lesión con los servicios de uno de sus jugadores franquicia, el exterior estadounidense Cedric Henderson júnior, máximo anotador de la LKL el curso pasado, que se lastimó el codo en la visita al Skyliners Frankfurt y podría reaparecer este miércoles; ni con el alapívot Tauras Jogela.

Por su parte, La Laguna Tenerife viene de ganar el pasado domingo en la Liga Endesa al Joventut (80-74), para seguir en lo alto de la clasificación, cuarto clasificado con cinco victorias y dos derrotas. Y llega también con victoria en la última jornada en la EuroCup ante el Cluj-Napoca rumano (113-73), para mantener el liderato del Grupo B con cinco victorias y tan sólo una derrota.

Para los tinerfeños será un partido que requerirá de un sólido trabajo atrás para luego atacar con criterio y confianza. Mantener el nivel físico del adversario, jugar concentrados los 40 minutos y minimizar la capacidad anotadora del conjunto lituano.