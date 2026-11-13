Tizona Burgos vs Cajasiete Gran Canaria | Exigente visita a Burgos

El Cajasiete Gran Canaria visita la complicada cancha del Grupo Ureta Tizona Burgos en busca de una victoria que mantenga al cuadro grancanario en los puestos altos de la clasificación de la Primera FEB

Tizona Burgos vs Cajasiete Gran Canaria | Jornada 8 Primera FEB. Imagen RTVC

Después de la victoria en casa en el último partido contra Inveready Askatuak Gipuzkoa (87-66), el Cajasiete Gran Canaria mide fuerzas este viernes, 19:45 horas, con Grupo Ureta Tizona Burgos del técnico gallego Denis Pombar, en una nueva jornada, la octava, de la Primera FEB.

Con 5 victorias y 2 derrotas en el casillero, los pupilos de Bruno Savignani continúan luchando por mantenerse en la parte más alta de la tabla en una competición que continúa siendo de lo más igualada.

La escuadra amarilla aterrizará en Burgos consciente de la dificultad que entraña el reto. Los grancanarios tienen por delante un desafío importante ante un equipo que va de menos a más, y que suma dos triunfos en sus últimos tres partidos, forzando al invicto HLA Alicante a un partido decidido en los últimos minutos hace dos fines de semana.

Dinámica positiva de los dos equipos

Ambos equipos llegan en una dinámica positiva, ya que Cajasiete Gran Canaria logró una cómoda victoria en la última jornada y Grupo Ureta Tizona Burgos fue capaz de sacar un triunfo a domicilio en la pista de Insolac Caja 87 (73-75), el segundo de la presente campaña para el cuadro burgalés.

En el último partido del Cajasiete Gran Canaria ante Inveready Askatuak Gipuzkoa, los isleños dominaron e impusieron su ley durante todo el encuentro. A pesar de los continuos esfuerzos del combinado vasco, Bruno Savignani y los suyos lograron sacar una holgada victoria del Arena (87-66).

Por su parte, los de Burgos lograron sacar la victoria de San Pablo en un choque en el que estuvieron por debajo durante toda la primera parte. Sin embargo, con esfuerzo y coraje, Grupo Ureta Tizona Burgos remontó en la segunda mitad y, tras un parcial favorable de 7-18 en el tercer cuarto, el cuadro burgalés encaminó la victoria final.

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