El japonés Taisei Miyashiro quiere adaptarse pronto y ascender con la UD Las Palmas

El delantero japonés Taisei Miyashiro ha declarado este martes, en su presentación oficial con la UD Las Palmas, que su objetivo es adaptarse «lo más pronto posible» a su nuevo equipo, además de «jugar» y «ascender a Primera» con el conjunto grancanario.

Será la primera experiencia europea para el atacante nipón, de 25 años, cedido por el Vissel Kobe hasta el final de la presente temporada, con una opción de compra obligatoria para el club isleño en caso de ascenso, y opcional si no cambia de categoría.

Miyashiro, ayudado de una traductora, ha dicho que está «muy emocionado» de llegar al fútbol español, y cree que su estilo de juego «encaja» con el del equipo amarillo, al que considera bien dotado en los aspecto «técnico y táctico».

Una nueva variante ofensiva

El director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, ha presentado al atacante nipón como un «delantero centro dinámico, de mucha movilidad y golpeo con las dos piernas», en una «operación difícil» con su club de procedencia, aunque el futbolista ha matizado después que puede desenvolverse por «todas las posiciones del ataque», y no solo como jugador más adelantado.

Miyashiro ha recordado que hace diez años participó con la selección de Japón en Gran Canaria siendo sub’15, y le «encantó» su estancia en Gran Canaria.

Además, ha apuntado que hace unos meses empezó a ver partidos de la Liga española, en donde «soñaba jugar desde pequeño», una competición que considera puede ayudarle a «aprender y mejorar».

El delantero japonés está «muy contento» porque ha sido muy bien recibido por el vestuario, «son latinos, abiertos y amables», y también por las muestras de cariño que recibió el pasado domingo en Santander, a donde viajó con el equipo isleño, aunque no estuvo convocado en el choque que acabó con goleada del Racing (4-1).

Antes de responder a la primera pregunta, el jugador nipón -el segundo que jugará en la UD Las Palmas tras Kenji Fukuda, hace casi dos décadas-, ha enviado el pésame a las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba, y será precisamente el club representativo de esa provincia, el Córdoba CF, ante el que podría debutar el próximo sábado el Estadio de Gran Canaria, en la vigésima tercera jornada de LaLiga Hypemotion.