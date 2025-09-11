El delantero firma un doblete frente al Mérida y se gana un puesto en el Once Ideal de la jornada

El Heliodoro Rodríguez López vivió un regreso triunfal a la competición con la victoria del Tenerife sobre el Mérida por 3-0. El equipo de Álvaro Cervera sumó su segundo triunfo consecutivo, manteniendo un inicio impecable en la Primera Federación Versus e-Learning.

Jesús de Miguel celebrando un gol con el CD Tenerife | CD Tenerife

El delantero Jesús de Miguel firmó dos goles que encarrilaron el triunfo blanquiazul. Su actuación le permitió ser elegido MVP de la jornada, un reconocimiento que refuerza su papel como hombre clave en este arranque.

Protagonista indiscutible

El atacante madrileño entró además en el Once Ideal de la Jornada, siendo el único representante del Tenerife. Su primer tanto también logró el galardón de Mejor Gol con un amplio respaldo de votos.

El Tenerife se coloca con pleno de victorias en las dos primeras jornadas, mostrando solidez y eficacia. La afición celebra el buen momento del equipo y la inspiración de Jesús de Miguel, convertido en el referente ofensivo blanquiazul.

Un fichaje de futuro con gol

Jesús de Miguel Alameda (Madrid, 1996) firmó este verano un acuerdo con el CD Tenerife para defender la camiseta blanquiazul durante las próximas tres temporadas. El club presidido por Felipe Miñambres aseguró así un refuerzo ofensivo de nivel, después de que el delantero firmara 16 goles en la 2023/24 con el CD Castellón.

En la categoría de bronce del fútbol español, De Miguel siempre mantuvo una buena relación con el gol. Con Unionistas de Salamanca marcó 12 tantos en la 21/22. También celebró cuatro dianas con el Navalcarnero y fue parte del histórico ascenso del Fuenlabrada a Segunda División en la campaña 18/19.

Vínculo con el Heliodoro

El ariete ya pisó el Heliodoro en 2018, cuando defendía al Internacional de Madrid en un duelo por el ascenso a Segunda B. Aquel día disputó 78 minutos y celebró el salto de categoría ante más de 4.200 espectadores, en el mismo escenario que ahora es su casa.

De Miguel llegó con el objetivo de luchar por cada minuto en el Tenerife, convencido de la ambición del actual proyecto. La Isla lo ha recibido con entusiasmo, confiando en que su olfato goleador y compromiso ayuden a alcanzar las metas del equipo.