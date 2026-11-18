José Antonio Valbuena es senador por la comunidad autónoma designado por el Parlamento de Canarias

José Antonio Valbuena Alonso nación en Santa Cruz de Tenerife en 1973.

Es arquitecto técnico en Ejecución de Obras por la Universidad de La Laguna e ingeniero de Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya. Además es titulado superior en Gestión de la Edificación por la Universidad Politécnica de Catalunya e ingeniero de la Edificación por la Universidad Camilo José Cela.

Cuenta con un máster oficial en Desarrollo Regional, Formación y Empleo por la Universidad de La Laguna y un máster Oficial en Energías Renovables por la Universidad Internacional de Valencia. Además es profesor titular de la Universidad de La Laguna.

Su trayectoria política abarca el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna como concejal desde 1999 hasta 2003.

En el Cabildo de Tenerife entre 2007 y 2011 fue consejero y portavoz del PSOE. De 2011 a 2015 ejerció como vicepresidente 5º y consejero de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad. Entre 2015 y 2019 fue vicepresidente 3º y consejero de Sostenibilidad, Medioambiente y Seguridad.

Su etapa en el Gobierno de Canarias abarca la Consejería de Transición ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación territorial entre 2019 y 2023.

Además fue senador por Tenerife en la XIII Legislatura y senador por Parlamento de Canarias en la XV Legislatura 2023-2026.