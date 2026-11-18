En la actualidad, Loli Corujo es secretaria general del PSOE de Lanzarote, consejera del Cabildo de Lanzarote y diputada en el Congreso de los Diputados

María Dolores Corujo Berriel, es la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Nacida el 8 de abril de 1977, es licenciada en Psicología. Cuenta con una trayectoria política e institucional vinculada a Lanzarote y al proyecto socialista. A lo largo de su carrera ha ocupado responsabilidades en los ámbitos municipal, insular, autonómico y orgánico. Se ha convertido en

protagonista de varios hitos en la historia política de su isla y del PSOE.

Su andadura institucional comenzó en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Allí ejerció como concejala responsable de las áreas de Educación, Deporte y Cultura entre 2007 y 2011. Ese último año se convirtió en la primera mujer en acceder a la alcaldía del municipio,

responsabilidad que desempeñó durante dos mandatos consecutivos, hasta 2019.

En 2015 dio el salto a la política autonómica como diputada del Parlamento de Canarias por Lanzarote, cargo que ocupó hasta 2023. Durante esta etapa asumió diferentes responsabilidades parlamentarias. Se convirtió en la primera mujer en ejercer como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, abriendo camino en una responsabilidad hasta entonces desempeñada por hombres.

En junio de 2019 fue elegida presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. Se convirtió en la máxima representante de

la institución insular, responsabilidad que ejerció hasta junio de 2023.

En el ámbito orgánico, es secretaria general del PSOE de Lanzarote. Y la primera y única mujer que ha ocupado esta

responsabilidad en la historia de la organización insular.



Desde junio de 2023 es consejera del Cabildo de Lanzarote. En la actualidad es diputada de la XV Legislatura en el

Congreso de los Diputados. Su trayectoria suma un nuevo hito al convertirse en la primera mujer que encabeza la

candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas procedente de una isla no capitalina.

Su recorrido político está marcado por una presencia continuada en las principales instituciones de representación

y gobierno. Así como por haber sido la primera mujer en alcanzar distintas responsabilidades de liderazgo. Una

trayectoria que combina experiencia de gestión, representación parlamentaria y responsabilidad orgánica,

siempre vinculada a la defensa de los intereses de Lanzarote y Canarias.