El coche cayó por el barranco de La Poceta, en Teguise, donde fue rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se desplazó este martes hasta el barranco de La Poceta, en la zona de Las Nieves de Lanzarote, tras el aviso del accidente de un coche que había caído por un desnivel. Cuando consiguieron llegar hasta el vehículo, encontraron en las proximidades el cuerpo sin vida de un joven de unos 25 años. Creen que salió despedido en el impacto.

Accidente en el barranco de La Poceta, en Teguise, en el que murió un joven de 25 años

Difícil rescate

Los servicios de rescate fueron alertados sobre las 12:00 horas de un accidente en una zona de difícil acceso de Teguise. A su llegada, se encontraron con más dificultades además de la orografía, por las malas condiciones de visibilidad por la presencia de niebla.

Aún así, consiguieron descender por el sendero que conduce al barranco de La Poceta hasta llegar al vehículo.

Hallazgo de la víctima

Próximo al vehículo localizaron el cuerpo sin vida. Se trataba de un varón, de aproximadamente 25 años, aparentemente despedido del automóvil.

Helicóptero en las labores de rescate del accidente en el barranco de La Poceta, en Teguise, en el que murió un joven de 25 años

Comunicaron la situación a la sala del 112, solicitando presencia de Guardia Civil Judicial y apoyo de helicóptero del GES para el traslado del cadáver, debido a lo escarpado del terreno. Finalmente, pudo ser rescatado y trasladaron el cuerpo en una camilla hasta el aeropuerto.

El coche tuvo que ser estabilizado porque porque podía caer aún más y se trata de una zona frecuentada por senderistas.