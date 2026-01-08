El agresor acudió personalmente a la comisaría donde confesó los hechos

La Policía Nacional detuvo en Arrecife, capital de Lanzarote, a un joven como presunto autor de la muerte violenta de su padre, con quien convivía, tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con un mazo.

Un joven mata a su padre con un mazo y alega haber sufrido una agresión sexual. Imagen cedida por la Policía Nacional

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre y el detenido confesó el crimen. Asimismo, manifestó a los investigadores que el motivo fue una supuesta agresión sexual sufrida por parte de su padre durante la noche anterior.

Fallecimiento por las lesiones sufridas

Sobre las 14:50 del mismo día que sucedió el homicidio, el investigado se personó en dependencias policiales manifestando que había golpeado a su padre en la cabeza y que este se encontraba tendido en el suelo sin moverse.

Los agentes se trasladaron hasta el domicilio familiar donde los servicios sanitarios asistieron a la víctima y le trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Doctor Negrín en Gran Canaria, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Tras manifestar el detenido la potencial causa de su crimen, se activó un protocolo para delitos sexuales y avisó al médico forense de guardia, quien tras la evaluación médica, comunicó en su informe que, no se apreciaban lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración.

Discurso incoherente y antecedentes

Los profesionales sanitarios y policiales detectaron que el varón presentaba un discurso incoherente, con ansiedad e ideas autolíticas, por lo que se derivó a psiquiatría para su valoración clínica.

Mientras, en el lugar de los hechos, los agentes hallaron un martillo con restos de sangre como arma utilizada. Finalmente, el joven fue detenido de manera inicial por tentativa de homicidio, delito que se reclasificó como homicidio consumado tras la muerte de la víctima.

Por otro lado, al detenido ya lo habían arrestado con anterioridad, el pasado verano, por un delito de amenazas contra su propio padre.