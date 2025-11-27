El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, respondió este jueves en Buenos Días Canarias sobre los rumores sobre la posible moción de censura por parte de Nueva Canaria para desbancarlo del gobierno municipal

Juan Antonio Peña (Ciuca), alcalde de Telde, se mostró claro en relación a los rumores de una posible moción de censura en el gobierno municipal. «No nos para nadie, ni los rumores ni las mociones de censura», manifestó este jueves en Buenos Días Canarias. El regidor, que gobierna en alianza con PP y CCN, reconoció que «no le sorprende que Nueva Canarias se esté moviendo porque lo ha hecho en otros municipios -San Mateo, Santa María de Guía, Agaete y Valsequillo- y porque, además, este alcalde de Ciuca en Telde se ha incorporado al proyecto Primero Canarias que lidera Teodoro Soca y Óscar Hernández».

Informa RTVC.

En su opinión, las mociones de censura son instrumentos democráticos que no cuestiona pero, lo cierto es que «en este caso no aporta nada a la ciudad solamente un mensaje claro y destructivo para los ciudadanos» con las miras puestas en «paralizar el avance de la ciudad de Telde».

En este sentido, Peña ha recordado que los resultados electorales «están y sucedieron en 2023 cuando los ciudadanos de Telde se pronunciaron y de ahí, de esa voluntad de cambio y avance el Gobierno actual».

Todo este movimiento, según explicó el regidor teldense, proviene de Nueva Canarias y de su «derrota electoral» en este municipio donde obtuvo el «peor resultado de su historia llevándose un batacazo, perdiendo el 50% de electorado». «Saben que si lo estamos haciendo bien podrían desaparecer y para que eso no ocurra, están intentado hacer todas las maniobras posibles como lo están haciendo en otros municipios», agregó.

Peña, alcalde de Telde: «No nos para nadie, ni los rumores ni las mociones de censura». Juan Antonio Peña recibe el bastón de mando del municipio / RTVC

«Flaco favor está haciendo a la sociedad»

Además, puntualizó que Nueva Canarias está haciendo un «flaco favor» tratando de romper el «mensaje de unidad» que está lanzado Primero Canarias a la sociedad canaria, que «algunos quieren destrozarlo y lo hacen a través de mociones de censura quitando de en medio la voluntad» de la ciudadanía en las elecciones.

Peña trasladó un «mensaje de tranquilidad» a los ciudadanos y ciudadanas de Telde e insistió en apuntar que al gobierno municipal no lo «para nadie, ni los rumores ni las mociones de censura». «Los demás -aseveró el alcalde- son intenciones y rumores que no van a llegar a nada».