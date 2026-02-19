Juana Pérez, Gran Dama del Carnaval 2026 de Puerto del Rosario

La capital majorera celebró una emotiva gala dedicada especialmente a sus mayores

El Carnaval de Puerto del Rosario ya tiene a su nueva reina de los mayores. Juana Pérez se convirtió en la noche del miércoles en la flamante Gran Dama del Carnaval 2026 de la capital majorera. Una fiesta que culminó con una gran fiesta amenizada por la Orquesta Jacomar y el Dúo de Moda

Vídeo RTVC

La candidata logró alzarse con la ansiada corona tras la deliberación final del jurado en uno de los actos más entrañables de las fiestas.

Una gala dedicada a la veteranía

El evento fue diseñado como un gran espectáculo festivo abierto a todos los públicos. Sin embargo, desde la organización se quiso dedicar la velada muy especialmente a la población mayor del municipio.

Los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente lleno de color y emoción, donde los veteranos del carnaval demostraron su incombustible espíritu festivo y fueron los absolutos protagonistas de la noche.

Música en la fiesta de la Tercera Edad

Tras la emotiva coronación de la nueva soberana, la celebración continuó por todo lo alto. El recinto acogió a continuación la esperada fiesta de la Tercera Edad para el disfrute de todos los presentes.

La música en directo y el baile tomaron el relevo para poner el broche de oro a la jornada, gracias a las animadas actuaciones protagonizadas por la Orquesta Jacomar y el Dúo de Moda.