El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defiende la necesidad de elecciones andaluzas por estabilidad política antes del verano

Juanma Moreno convoca elecciones andaluzas para el 17 de mayo. EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de mayo.

La decisión se ha adoptado tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que ha defendido esta fecha como “idónea” para favorecer la participación y permitir que la comunidad llegue al verano con un horizonte político definido.

Moreno ha subrayado que Andalucía necesita afrontar los próximos meses con estabilidad institucional en un contexto económico exigente, destacando que su Ejecutivo ha actuado con “honestidad y rigor” durante la legislatura.

Proceso electoral “limpio y respetuoso”

Asimismo, ha recordado que ha optado por agotar los cuatro años de mandato, algo que no ocurría desde 2012, pese a tener la posibilidad de adelantar los comicios en momentos políticamente favorables.

El presidente andaluz ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas políticas para garantizar un proceso electoral “limpio y respetuoso”, al tiempo que ha insistido en la importancia de que el futuro gobierno cuente con la suficiente solidez para tomar decisiones.

En este sentido, ha señalado que la comunidad necesitará un Ejecutivo estable y con capacidad de respuesta ante los retos económicos y sociales que puedan surgir en los próximos meses.