Canarias logra veinte medallas en la Fase Sector Sur de Sevilla de judo y clasifica a quince deportistas para el próximo Campeonato de España Junior en Pamplona

El judo canario triunfa en Sevilla

El pabellón municipal de Ginés, en Sevilla, albergó este fin de semana el Campeonato de España Junior de Judo, en su Fase Sector Sur, una competición que reunió a la élite del deporte marcial en la zona sur del país y que sirvió para que Canarias conquistara veinte medallas y clasificara directamente a doce deportistas para la fase final del Campeonato de España, que se llevará a cabo, a final de mes, en Pamplona.

Los judokas canarios compitieron con los de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha en cientos de combates que se desarrollaron durante una jornada intensa y vibrante. Las finales dejaron momentos de brillantez y reflejaron la igualdad que presidió una cita clave en el panorama nacional.

Además de las veinte medallas que logró la representación canaria formada por judokas de la isla de Gran Canaria, diecinueve, y uno procedente de Tenerife, serán un total de quince deportistas (tres lo habían conseguido con anterioridad) los que representarán al archipiélago en la cita del próximo 31 de enero en el Navarra Arena, donde se celebrará el Campeonato de España en la categoría junior.

Árbitros canarios

El campeonato, organizado conjuntamente por la Federación Española y la Andaluza de Judo dejó la participación exitosa del trío arbitral canario compuesto por Miguel Reyes, Cristo Doblado y Lupicino Díaz.

Un resultado exitoso para Canarias

El director técnico de la Federación Canaria de judo, Alejandro Doblado, no disimuló su alegría por una jornada redonda para el judo canario: “El resultado es exitoso, porque además de las numerosas medallas que hemos logrado, es muy importante clasificar hasta a quince judokas para la fase final de Pamplona. El público se ha entregado y los combates han dejado un altísimo nivel entre todas las delegaciones participantes”, explicó, al tiempo que subrayó “el gran papel de los árbitros canarios que han dejado el listón muy alto en un capítulo tan importante como es el arbitraje”.