Los Juegos Cabildo despiden el mes de noviembre con cinco jornadas deportivas

Para estos juegos se movilizarán a más de 1.700 niños por toda la geografía insular y habrá Frontenis, campo a través, judo, balonmano y voleibol

Frontenis, campo a través, judo, balonmano y voleibol. Son las cinco modalidades deportivas que han programado los XXXIX Juegos Cabildo para el último fin de semana de noviembre y que movilizarán a más de 1700 niños y niñas por toda la geografía insular.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, ha explicado que “el programa decano del Cabildo de Tenerife tiene como objetivo promover hábitos de vida saludable entre la población infantil y juvenil, organizando encuentros deportivos cada fin de semana que les enseñan a divertirse haciendo deporte, mientras hacen amigos, comparten buenos momentos y aprenden valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo o el juego limpio”.

El frontenis

El frontenis recuperará este viernes 28 de noviembre la segunda jornada que se tuvo que suspender con motivo de la activación del Plan Insular de Emergencias hace dos semanas. Será en los frontones del Real Club Náutico de Tenerife, en Santa Cruz. Acogerá los partidos de las categorías infantil y cadete a partir de las 16:00 horas. Todo ello bajo la tutela de la Federación Canaria de Pelota, que se ocupa de la organización técnica.

El campo a través

El campo a través celebra sus finales este sábado 29 de noviembre en el circuito del Golf del Sur, en San Miguel de Abona. Allí se darán cita en torno a 700 atletas de todas las categorías, desde sub-8 a sub-16, masculina y femenina. Las pruebas darán comienzo a las 10:00 horas bajo la organización técnica de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife.

El judo

La segunda jornada de judo en los XXXIX Juegos Cabildo nos llevará este sábado hasta el municipio de Güímar. En torno a 175 yudocas de las categorías benjamín y cadete se darán cita en el Pabellón Municipal Quique Ruiz a partir de las 9:00 horas. Combatirán en la competición organizada por la Federación Tinerfeña de Judo y Deportes Asociados.

El balonmano

La cuarta jornada de la Liga Insular de balonmano pone en juego este sábado a las categorías alevín, infantil y cadete masculina y cadete femenina. Los encuentros se disputarán a partir de las 9:30 horas en el Pabellón Municipal Celestino Hernández Luis de La Perdoma (La Orotava), las canchas del IES Cruz Santa (Los Realejos) y el Pabellón Villa Isabel de El Fraile (Arona). La organización técnica corresponde a la Federación Insular de Balonmano de Tenerife.

El voleibol

El calendario del sábado se cierra con una nueva jornada de voleibol, a partir de las 9:00 horas. Con los encuentros correspondientes al Torneo de Ascenso y Apertura y de Liga A1, en las categorías alevín y cadete masculina y femenina. Los partidos se celebrarán en las canchas de El Médano (Granadilla de Abona), IES Ichasagua (Arona), Puerto Santiago (Santiago del Teide), Polideportivo Quiquirá (La Orotava), Pabellón Leticia Batista (El Rosario), Pabellón Alberto Delgado, San Matías y Cisneros (La Laguna) y en los pabellones municipales de La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo, Adeje y San Miguel de Abona. Todos ellos bajo la atenta mirada de la Federación Insular de Voleibol de Tenerife.