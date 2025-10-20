Ocho jugadoras del CD Tenerife Femenino convocadas con sus selecciones nacionales

Zaremba (Polonia), Cáceres y Pola (Venezuela), Amani (Costa de Marfil), Gramaglia y Milagros Martín (Argentina), Sakina Ouzraoui (Marruecos) y Fatou Dembele (Mali) representarán al CD Tenerife Femenino en la próxima ventana internacional
El CD Tenerife Femenino tendrá representación en la próxima ventana FIFA con ocho jugadoras, tanto del primer equipo como el filial.
Lista de jugadoras del CD Tenerife Femenino para la próxima ventana FIFA
La lista de internacionales la encabeza Aleksandra Zaremba, llamada nuevamente por la selección de Polonia. Junto a ella, Nayluisa Cáceres y Pola representarán a Venezuela.
Amani defenderá los colores de Costa de Marfil. Además, las argentinas Paulina Gramaglia y Milagros Martín también se unirán a su selección, y Sakina Ouzraoui ha sido citada por Marruecos.
Además, Fatou Dembele también fue convocada por la selección de Mali, aún estando lesionada. El seleccionador la citó para las correspondientes evaluaciones médicas por parte de su federación y seguir su proceso de recuperación después de la detección de la lesión fibrilar del cuádriceps femoral derecho.
Partidos internacionales de las selecciones femeninas
- Polonia se medirá a Países Bajos el 24 de octubre y a Gales el 28 de octubre.
- Venezuela disputará encuentros ante Chile (24 de octubre) y Paraguay (28 de octubre).
- Costa de Marfil se enfrentará a Senegal el 24 de octubre, con el partido de vuelta programado para el 28 de octubre.
- Argentina jugará ante Paraguay el 25 de octubre y frente a Uruguay el 28 de octubre
- Marruecos se verá las caras con Escocia el 24 de octubre.
- Malí disputará una doble cita ante Cabo Verde, el 24 y el 28 de octubre.