El exministro Jorge Fernández Díaz, junto a otros dirigentes del Ministerio del Interior con el gobierno de Mariano Rajoy se sentarán en el banquillo en un juicio que determinará si hubo una operación para sustraer documentos a Bárcenas

El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen comienza este lunes en la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo, entre otros.

Hasta el 30 de junio se juzga en este tribunal una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El abogado Jesús Mandri (1i) y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (2i) en la comisión de investigación de la operación ‘Kitchen’ del Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2021, en Madrid (España). Jesús Hellín / Europa Press

Miembros destacados del gobierno de Rajoy

Junto a Fernández Díaz, están acusados su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha.

También José Manuel Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido. Por estos hechos, la Fiscalía pide una condena de 15 años de cárcel.

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Espionaje parapolicial

En total, diez acusados (eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido. También a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Durante los primeros días el tribunal dilucidará sobre las cuestiones previas. Después, escuchará a testigos como la propia De Cospedal, Mariano Rajoy -quien ya tuvo que testificar en el primer juicio del caso Gürtel cuando aún estaba al frente del Ejecutivo-, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y o el senador del PP Javier Arenas.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.