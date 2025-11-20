La Fiscalía solicita hasta 11 años de prisión para los procesados, presuntos integrantes de una organización nigeriana que coaccionaba a mujeres para obligarlas a prostituirse

La Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará en Arrecife el juicio contra siete proxenetas, cuatro hombres y tres mujeres de origen nigeriano, acusadas de pertenecer a una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Lanzarote.

Informa RTVC.

Su actividad se centraba en Lanzarote y según el Ministerio Fiscal, a las víctimas las captaban en Nigeria con promesas de trabajo, pero antes de viajar supuestamente las sometían a rituales de vudú con los que la organización les infundía miedo y control.

A las jóvenes, asegura la Fiscalía, las transportaban por distintas ciudades europeas -Grecia, Francia y Madrid, entre ellas- antes de llegar a Lanzarote, donde se supone que las obligaban a prostituirse. El escrito describe que los acusados controlaban a las víctimas constantemente y sufrían maltrato físico y psicológico, ya que vivían en domicilios controlados por la red.

Juzgan a seis proxenetas por captar y prostituir a jóvenes nigerianas en Lanzarote. Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Las Palmas / Archivo RTVC

La Fiscalía pide penas de hasta once años y medio para la principal acusada, identificada como la líder del grupo, así como una indemnización conjunta por 40.000 euros para una de las víctimas.