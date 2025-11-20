ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Juzgan a seis proxenetas por captar y prostituir a jóvenes nigerianas en Lanzarote

RTVC
RTVC

La Fiscalía solicita hasta 11 años de prisión para los procesados, presuntos integrantes de una organización nigeriana que coaccionaba a mujeres para obligarlas a prostituirse

La Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará en Arrecife el juicio contra siete proxenetas, cuatro hombres y tres mujeres de origen nigeriano, acusadas de pertenecer a una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Lanzarote.

Informa RTVC.

Su actividad se centraba en Lanzarote y según el Ministerio Fiscal, a las víctimas las captaban en Nigeria con promesas de trabajo, pero antes de viajar supuestamente las sometían a rituales de vudú con los que la organización les infundía miedo y control.

A las jóvenes, asegura la Fiscalía, las transportaban por distintas ciudades europeas -Grecia, Francia y Madrid, entre ellas- antes de llegar a Lanzarote, donde se supone que las obligaban a prostituirse. El escrito describe que los acusados controlaban a las víctimas constantemente y sufrían maltrato físico y psicológico, ya que vivían en domicilios controlados por la red.

Juzgan a seis proxenetas por captar y prostituir a jóvenes nigerianas en Lanzarote. Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Las Palmas / Archivo RTVC
Juzgan a seis proxenetas por captar y prostituir a jóvenes nigerianas en Lanzarote. Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Las Palmas / Archivo RTVC

La Fiscalía pide penas de hasta once años y medio para la principal acusada, identificada como la líder del grupo, así como una indemnización conjunta por 40.000 euros para una de las víctimas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una obra de Óscar Domínguez entrará en subasta por un millón de dólares en Nueva York

Fuerteventura inaugura Africagua Canarias 2025, un foro en torno a las energías renovables

Arucas conmemora los 50 años de España de libertad tras la dictadura de Franco

La ULL confirma la rápida recuperación de la biodiversidad marina en los deltas del Tajogaite

PLOCAN impulsa una red acústica submarina en el Atlántico

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025