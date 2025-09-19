Un jurado se hará cargo del asesinato del matrimonio belga en Tenerife

El matrimonio belga desapareció en 2024 y días después se halló el cuerpo de la mujer con una bolsa en la cabeza y amputaciones. Tres hombres están en prisión preventiva como presuntos autores de las muertes

El hombre y la mujer, de 71 y 66 años, respectivamente, desaparecieron a mediados de abril de 2024. El 27 de ese mes, el cuerpo de la mujer apareció flotando en aguas próximas al municipio de Arico. Tenía una bolsa de plástico en la cabeza y las dos piernas y una mano amputadas. El hombre nunca fue encontrado.

Tres hombres fueron detenidos en relación con el caso. Los tres de nacionalidad belga. Están actualmente en prisión provisional.

Registros por el asesinato de un matrimonio belga en Tenerife

Pruebas adicionales

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha transformado en procedimiento ante el tribunal del jurado las diligencias previas. Fueron incoadas en 2024 por el supuesto asesinato de un matrimonio belga que hasta la primavera de 2024 vivía en la municipio de Adeje.

El auto de transformación de la investigación en un proceso ante el jurado, dictado este junio, ordena la práctica de una serie de pruebas propuestas por las defensas. Entre otras, la práctica de las últimas declaraciones testificales, la entrega del informe definitivo de autopsia de la mujer supuestamente asesinada, y la emisión de un informe técnico de geolocalización de los teléfonos móviles de los acusados en las fechas en las que supuestamente se cometieron los crímenes.

Los hechos

Dos de los presuntos autores del crimen, que supuestamente vivían en Adeje y cerca de la pareja presuntamente asesinada, fueron detenidos por la policía en Bélgica. Fue gracias a una orden internacional de búsqueda dictada por el Juzgado de Arona. El tercero fue detenido posteriormente en Tenerife. Actualmente, los tres permanecen en prisión preventiva en España.