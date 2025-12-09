Televisión Canaria estrena este martes 9 de diciembre el segundo episodio de ‘El Jefe Soy Yo’, un capítulo rodado como una auténtica producción de cine

El formato, protagonizado por Kike Pérez y acompañado, muy a su pesar, por Kike el Rubio, su ya célebre versión digital creada con Inteligencia Artificial, vuelve este martes, a las 23:40 horas, con una entrega que promete adrenalina y emoción. Un nuevo episodio que combina acción cinematográfica, humor y nuevas historias que muestran la vitalidad del tejido autónomo en Canarias. Las redifusiones de ‘El jefe soy yo’ podrán verse cada sábado a las 19:50 horas y el domingo a las 10:30 horas.

Un episodio de cine

En esta ocasión, Kike vive un día de película: se convierte en especialista de cine y afronta escenas de riesgo, saltos y una secuencia extrema en la que acaba envuelto en llamas. Todo bajo el humor exagerado y la épica de blockbuster que el propio Kike imprime a cualquier reto. En paralelo, Kike el Rubio reaparece en los momentos más tensos para corregirlo, reclamar protagonismo y recordarnos que es el primer copresentador de IA de la televisión canaria.

El episodio recorre también nuevas historias de autónomos del Archipiélago. La empresaria Amor Romeira abre las puertas de su nuevo local de celebraciones, donde muestra cómo lidera su negocio y cómo convive, entre cariño y pullitas, con su hermana, pieza clave del proyecto familiar.

La música llega de la mano de Los Aseres, una de las bandas más queridas de Canarias. El programa acompaña al grupo en una jornada real de conciertos encadenados, cambiando de municipio, ajustando tiempos, montando escenarios y compartiendo con el público la intensidad del oficio artístico autónomo.

De militar, a agricultora

El episodio se completa con el relato de una agricultora que antes fue militar, una mujer que ha encontrado en el campo su nueva forma de vida. Desde la dureza y la disciplina aprendidas en su etapa castrense, ahora dirige su finca con mano firme, carácter y un

profundo amor por los animales. Sus ovejas “obedecen”, pero también reciben cariño y cuidados de una jefa que demuestra que el liderazgo puede adoptar muchas formas.

Con este segundo episodio, “El Jefe Soy Yo” reafirma su apuesta por un entretenimiento que combina humor, pedagogía y una mirada cercana a los profesionales que sostienen la economía autónoma de Canarias. El programa continúa recorriendo el Archipiélago para dar voz a quienes lideran, emprenden, crean y trabajan desde la realidad de sus oficios, siempre bajo el sello inconfundible de Kike Pérez.