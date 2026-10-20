El dúo musical K-Narias se prepara celebrar su 20 aniversario con un concierto en Tenerife el próximo diciembre

El histórico dúo K-Narias, Gara y Loida Hernández, celebrará el 20 aniversario de su trayectoria con un concierto en la isla de Tenerife en diciembre. La fecha exacta será revelada por las artistas en los próximos días a través de sus redes sociales.

Cartel del documental de las K-Narias titulado ‘Las Primeras’ de Videoreport Canarias

Las hermanas trabajan en su proyecto más reciente ‘80 entre las 2‘, un álbum con el que rememoran los más de 20 años desde su primer disco ‘40 entre las 2‘. La cinta ya cuenta con el sencillo ‘Canarias Soy‘, un tema que toma como base su conocido ‘Salsa con Reggaetón‘, y que se posiciona como uno de los vídeos más vistos en Youtube.

«Aunque teníamos miedo al principio por volver a lanzar una canción tan conocida y querida, la verdad es que el público la ha recibido muy bien y están conectando con las estrofas nuevas«, comentan Gara y Loida.

Un proyecto repleto de colaboraciones

Para este proyecto K-Narias han colaborado con artistas jóvenes del Archipiélago como Juseph, Ptazeta y Bejo. «El disco está repleto de más colaboraciones sorpresa que conocerán a partir del 13 de noviembre«, exponen.

Entre las nuevas versiones destaca la conocida ‘No te vistas‘, un remix con la colaboración del cantante y compositor grancanario Lucho RK.

Las artistas explican que es un álbum repleto de emociones al recordar sus inicios hace dos décadas. «Este disco ha sido una catarsis cargada de pasión y esto se va a ver reflejado en el resultado final», aseguran.