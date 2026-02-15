ES NOTICIA

La ACIISI destina 200.000 euros a fomentar la divulgación científica en Canarias

La ACIISI destina subvenciones para impulsar la I+D+i durante 2026 y 2027 en Canarias destinada a promover la divulgación científica y tecnológica

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) ha publicado una convocatoria de ayudas por 200.000 euros destinada a promover la divulgación científica y tecnológica en Canarias.

La cuantía se reparte en dos anualidades, 100.000 euros para 2026 y otros 100.000 para 2027, cubriendo hasta el 100% del presupuesto subvencionable.

Ayudas que oscilan entre 3.000 y 25.000

Podrán acceder a estas subvenciones entidades domiciliadas en Canarias con fines de investigación, desarrollo e innovación, incluyendo organismos públicos de investigación, universidades, centros de I+D+i dependientes de la administración, instituciones sanitarias y corporaciones de derecho público, como colegios profesionales y cámaras de comercio.

Las actuaciones subvencionables abarcan congresos nacionales e internacionales, talleres, seminarios y grandes eventos de divulgación científica, con ayudas que oscilan entre 3.000 y 25.000 euros según la modalidad. En caso de que no se agote el crédito en 2026, el remanente se incorporará al presupuesto de 2027.

