El Ayuntamiento de La Aldea dio la bienvenida oficial este sábado, 30 de agosto, a las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025. Todo ello, con un entrañable y emotivo pregón a cargo de la vecina Carmen Delia Cardona Armas.

La Plaza de La Alameda se convirtió en el epicentro de la emoción y la tradición con el pregón de las Fiestas Patronales. Desde las 20:30 horas, vecinos y vecinas, familiares, amigos, allegados y la Corporación local se reunieron para escuchar a la pregonera de este año. Carmen Delia Cardona Armas, quien con sus palabras llenas de ternura y autenticidad dio la bienvenida oficial a las celebraciones más importantes del municipio.

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, destacó al inicio de este acto el valor humano y la entrega de la pregonera, originaria de Arucas, agradeciéndole que aceptara el honor de encarnar la figura que marca el inicio de las fechas más destacadas del año en el municipio. “Carmen Delia representa lo mejor de nuestra gente: la dedicación, la cercanía y la bondad.

La emoción fue protagonista junto a la propia Carmen Delia. La fecha de la lectura de este pregón coincidió con el cumpleaños de su padre, recientemente fallecido, un recuerdo que marcó cada palabra de su discurso y que conmovió a los presentes. “La Aldea es mi rincón en el mundo. Si tuviera que decidir, viviría mi jubilación aquí”, afirmó con un brillo especial en los ojos, sellando así su vínculo con el municipio al que ha entregado gran parte de su vida profesional y personal.

Sus palabras fueron interrumpidas en varias ocasiones por el cálido aplauso de todas las personas que asistieron a este acto institucional, donde recordó con nitidez su primer contacto con el municipio: “La Aldea me acogió un 9 de septiembre de 2005, Día de la Rama. Entré al centro de salud, donde se respiraba alegría. Estaban en fiestas, en las fiestas que desde aquel año hice mías y de mi familia. Hoy, la lectura de este pregón es un regalo”.

Anunció que “vienen días grandes” y enfatizó en sus palabras que “este pueblo me ha dado cuanto soy. Venir a La Aldea no es ningún esfuerzo. Es un regalo”, una manifestación de cariño y arraigo que quedó patente al finalizar su alocución, con el reconocimiento popular y la entrega, por parte del alcalde de La Aldea, Pedro Suaréz, de la insignia y condecoración de la Corporación, junto a la concejala de Festejos, Leandra Delgado, y el primer teniente de alcalde, Víctor Hernández.

Los fuegos artificiales iluminaron la noche aldeana para dar paso, a continuación, al programa festivo, con el concierto del artista Gerson Galván, seguido de la Verbena amenizada por el Grupo Acuarela, que llenó de música y alegría la noche.