La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, vuelve un año más a conmemorar la ancestral Fiesta del Charco con un amplio programa de actos que se extiende todo el mes de septiembre
- La Aldea presenta casi un centenar de actos para celebrar las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025
Cada año, el 11 de septiembre, La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, conmemora la ancestral Fiesta del Charco en honor a su patrón, San Nicolás de Tolentino. Esta festividad revive la técnica aborigen de pesca conocida como embarbascada, que consistía en verter savia de plantas como el cardón o la tabaiba en una pequeña laguna costera para adormecer a los peces y capturarlos más fácilmente con las manos.
La celebración comienza con un amplio programa de actos previos durante todo el mes de septiembre. Los actos principales serán el día 9 de septiembre, cuando desciende la Rama, el 10 de septiembre con la procesión y romería, y el día grande, el 11, con la emblemática pesca en masa a las 17:00, un cohete marca el pistoletazo de salida para que cientos de personas entren en el charco para atrapar lisas con las manos o cestos, mientras miles de personas observan y celebran el momento.
Diversión, tradición y patrimonio, con un amplio programa de actividades para este mes de septiembre:
1 de septiembre
- 10:00 h. Santa Misa
- Subida de Bandera. Sabrosa Banda La Aldea, 11:00 h
12:00 h. Repique de Campanas
- Verbena. Guarason. Salitre. Edwin Rivera. Aguaje. Plaza La Alameda, 15:00 h
2 de septiembre
18:30 h. Santo Rosario
19:00 h. Santa Misa
3 de septiembre
- 18:30 h. Santo Rosario
19:00 h. Santa Misa
- Documental “Benito Perez. Buñuel” “Predicar Galdós”. Centro M. Cultura 20:00 h
4 de septiembre
- 18:30 h. Santo Rosario
19:00 h. Santa Misa
- Presentación Libro “El Charco”. Risco, timple y palabra. Derque Martín & OM Domínguez. Centro M. Cultura 20:00 h
5 de septiembre
- 18:30 h. Santo Rosario
19:00 h. Santa Misa
- Concierto – Tributo. Recordando a Juan Gabriel. Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario, 21:30 h
6 de septiembre
- Mercado Agrícola, muestra artesanía y complementos. Zona Comercial Abierta 10:00 h
- Actuación MUJERES D. Plaza de La Alameda, 13:00 h
- 18:30 h. Santo Rosario
19:00 h. Santa Misa
- Concierto Anual de Fiestas de La Banda de Música Aires de La Aldea. Artista invitada: Ana Gil Colaboración: Rayko León. Plaza de La Alameda 20:00 h
- Verbena popular. N´klave- Banda Larga. Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario, 23:30 h
7 de septiembre
- 11:30 h. Santa Misa
- Verbena popular. Orquesta Panamaribe, Orquesta Maracaibo. Plaza de La Alameda, 23:30 h
8 de septiembre
- Actividad musical. A. F. Centro de Mayores. Aula de Folclore. 11:00 h. Plaza La Alameda
- Homenaje al mayor. Actuación Mariachi Aldea. 12:00 h. Plaza La Alameda
- Almuerzo del mayor. 14:00 h. AAVV Meteimba
- 18:30 h. Santo Rosario
19:00 h. Santa Misa
- Scala en Hi-Fi adultos. 20:30 h. Plaza Proyecto Desarrollo. Comunitario
- Verbena popular. Tributo a Many Manuel. Grupo Uno Más, 23:30 h. Plaza La Alameda
9 de septiembre
- Bajada de la Rama
10:00 h. Santa Misa
- Feria de ganado Lugar: Avenida San Nicolas. Hora: 10:30 h
- Verbena popular. La Mekánica by Tamarindos Star Music. 23:30 h. Plaza Proyecto Desarrollo
Comunitario
- Espectáculo Pirotécnico. 24:00 h. Trasera campo de fútbol. Los Cascajos
10 de septiembre
- 07:00 h. Eucaristía de los Panecillos
- 11:00 h. Solemne Función Religiosa y Procesión.
- 19:00 h. Santa Misa
11 de septiembre
- Concentración caminata al Charco. 10:00 h. Plaza La Alameda
- Baile en el Muelle. Banda de Agaete. 12:00 h. Desde el Puente
- Encuentro de Parrandas y Convivencia 14:00 h. Parque Rubén Díaz
- Pesca de la lisa «El Charco». 17:00 h.
- Galas del Charco. Humor y canciones que saben a Mar. 21:00 h. Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario
13 de septiembre
- Presentación del libro de Orgiano. Centro M. Cultura, 20:30 h
- Concierto. Son Aldea, Aseres, El Último que Cierre. Lugar: La PLaya Helisuperficie, 15:00 h
19 septiembre
- Juegos Infantiles. Animación infantil. Calle Real, 18:00 h
- Concierto. Tributo a Joaquín Sabina. PLaza La Alameda. 21:00 h
20 de septiembre
- Charanga de La Aldea. 19:00 h. Plaza de La Rama. Barranquillo Hondo
- Verbena popular. Orquesta Melody, Grupo Acuarela, 23:00 h. Plaza La Alameda
3 de octubre
- Dia Mundial del Turismo. Concierto Grupo Tacones Rojos. Plaza La Alameda. 19:00 h
9 de octubre
- Presentación del libro. Maestro de Fotógrafos Gerardo Quevedo. Autor Sergio Aguiar Catellano. Centro de Interpretación Los Caserones, 20:00 h