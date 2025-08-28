La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, vuelve un año más a conmemorar la ancestral Fiesta del Charco con un amplio programa de actos que se extiende todo el mes de septiembre

Fiesta del Charco en La Aldea de San Nicolás. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Cada año, el 11 de septiembre, La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, conmemora la ancestral Fiesta del Charco en honor a su patrón, San Nicolás de Tolentino. Esta festividad revive la técnica aborigen de pesca conocida como embarbascada, que consistía en verter savia de plantas como el cardón o la tabaiba en una pequeña laguna costera para adormecer a los peces y capturarlos más fácilmente con las manos.

La celebración comienza con un amplio programa de actos previos durante todo el mes de septiembre. Los actos principales serán el día 9 de septiembre, cuando desciende la Rama, el 10 de septiembre con la procesión y romería, y el día grande, el 11, con la emblemática pesca en masa a las 17:00, un cohete marca el pistoletazo de salida para que cientos de personas entren en el charco para atrapar lisas con las manos o cestos, mientras miles de personas observan y celebran el momento.

Diversión, tradición y patrimonio, con un amplio programa de actividades para este mes de septiembre:

1 de septiembre

10:00 h. Santa Misa

Subida de Bandera. Sabrosa Banda La Aldea, 11:00 h

12:00 h. Repique de Campanas

12:00 h. Repique de Campanas Verbena. Guarason. Salitre. Edwin Rivera. Aguaje. Plaza La Alameda, 15:00 h

2 de septiembre

18:30 h. Santo Rosario

19:00 h. Santa Misa

3 de septiembre

18:30 h. Santo Rosario

19:00 h. Santa Misa

19:00 h. Santa Misa Documental “Benito Perez. Buñuel” “Predicar Galdós”. Centro M. Cultura 20:00 h

4 de septiembre

18:30 h. Santo Rosario

19:00 h. Santa Misa

19:00 h. Santa Misa Presentación Libro “El Charco”. Risco, timple y palabra. Derque Martín & OM Domínguez. Centro M. Cultura 20:00 h

5 de septiembre

18:30 h. Santo Rosario

19:00 h. Santa Misa

19:00 h. Santa Misa Concierto – Tributo. Recordando a Juan Gabriel. Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario, 21:30 h

6 de septiembre

Mercado Agrícola, muestra artesanía y complementos. Zona Comercial Abierta 10:00 h

Actuación MUJERES D. Plaza de La Alameda, 13:00 h

18:30 h. Santo Rosario

19:00 h. Santa Misa

19:00 h. Santa Misa Concierto Anual de Fiestas de La Banda de Música Aires de La Aldea. Artista invitada: Ana Gil Colaboración: Rayko León. Plaza de La Alameda 20:00 h

Verbena popular. N´klave- Banda Larga. Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario, 23:30 h



7 de septiembre

11:30 h. Santa Misa

Verbena popular. Orquesta Panamaribe, Orquesta Maracaibo. Plaza de La Alameda, 23:30 h

8 de septiembre

Actividad musical. A. F. Centro de Mayores. Aula de Folclore. 11:00 h. Plaza La Alameda

Homenaje al mayor. Actuación Mariachi Aldea. 12:00 h. Plaza La Alameda

Almuerzo del mayor. 14:00 h. AAVV Meteimba

18:30 h. Santo Rosario

19:00 h. Santa Misa

19:00 h. Santa Misa Scala en Hi-Fi adultos. 20:30 h. Plaza Proyecto Desarrollo. Comunitario

Verbena popular. Tributo a Many Manuel. Grupo Uno Más, 23:30 h. Plaza La Alameda

9 de septiembre

Bajada de la Rama

10:00 h. Santa Misa

10:00 h. Santa Misa Feria de ganado Lugar: Avenida San Nicolas. Hora: 10:30 h

Verbena popular. La Mekánica by Tamarindos Star Music. 23:30 h. Plaza Proyecto Desarrollo

Comunitario

Comunitario Espectáculo Pirotécnico. 24:00 h. Trasera campo de fútbol. Los Cascajos

10 de septiembre

07:00 h. Eucaristía de los Panecillos

11:00 h. Solemne Función Religiosa y Procesión .

. 19:00 h. Santa Misa

11 de septiembre

Concentración caminata al Charco. 10:00 h. Plaza La Alameda

Baile en el Muelle. Banda de Agaete. 12:00 h. Desde el Puente

Encuentro de Parrandas y Convivencia 14:00 h. Parque Rubén Díaz

Pesca de la lisa «El Charco». 17:00 h.

Galas del Charco. Humor y canciones que saben a Mar. 21:00 h. Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario

Fiesta de El Charco, en La Aldea. Imagen holacanarias.com

13 de septiembre

Presentación del libro de Orgiano. Centro M. Cultura, 20:30 h

Concierto. Son Aldea, Aseres, El Último que Cierre. Lugar: La PLaya Helisuperficie, 15:00 h

19 septiembre

Juegos Infantiles. Animación infantil. Calle Real, 18:00 h

Concierto. Tributo a Joaquín Sabina. PLaza La Alameda. 21:00 h

20 de septiembre

Charanga de La Aldea. 19:00 h. Plaza de La Rama. Barranquillo Hondo

Verbena popular. Orquesta Melody, Grupo Acuarela, 23:00 h. Plaza La Alameda

3 de octubre

Dia Mundial del Turismo. Concierto Grupo Tacones Rojos. Plaza La Alameda. 19:00 h

9 de octubre