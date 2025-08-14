El alcalde Pedro Suárez y la concejala de Festejos, Leandra Delgado, junto al consejero de Sector Primario del Cabildo grancanario, Miguel Hidalgo, desvelaron el cartel de las festividades patronales, que se extenderán hasta octubre

La Aldea ha presentado este jueves el casi centenar de actos de la programación para celebrar las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025, que combina música, cultura, deporte, talleres, ceremonias religiosas y actividades para todas las edades y al respeto y homenaje a la cultura y tradiciones aldeanas. La programación se extenderá hasta el próximo 9 de octubre.

Informa RTVC.

La presentación contó con la participación del alcalde de La Aldea, Pedro Suárez; la concejala de Festejos, Leandra Delgado; del consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y la cantante canaria, NIA.

En esta línea, Suárez manifestó el esfuerzo y orgullo que supone para este Ayuntamiento poder presentar un año más esta programación tan extensa como esperada en el municipio de La Aldea, que presenta casi un centenar de actos para celebra las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025.

Así, “se acercan las fechas más especiales para los aldeanos y las aldeanas y hemos preparado un mes lleno de actos de música, deporte, cultura, verbenas, romerías, ceremonias religiosas, talleres, sector primario, medio ambiente y un sinfín de propuestas”, transmitió el regidor.

Homenaje a las raíces, patrimonio cultural de La Aldea

La concejala de Festejos, Leandra Delgado, invitó a vecinos y vecinas de todas las edades de La Aldea a participar y a divertirse con responsabilidad en los numerosos eventos organizado.

Agradeció a las numerosas personas involucradas en la creación de esta programación de casi un centenar de actos para celebrar las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025

Por ello, “hemos querido rendir homenaje a nuestras raíces, patrimonio y cultura con esta programación y esperamos conseguirlo también de la mano de la población, haciendo lo propio en cada uno de los actos propuestos”, concluyó la concejala.

Asímismo, Hidalgo, que ejerció de anfitrión de la presentación del programa en las instalaciones del Gobierno de la isla en la capital, subrayó que la cita supone además una oportunidad para “la reflexión y la convivencia en tiempos convulsos”

Además, enfatizó que sus profundas raíces históricas “nos hacen pensar en nuestros orígenes”.

Nueva edición del Festival Musical Palmeras

Uno de los eventos más destacados de estas festividades será la nueva edición del Festival Musical Palmeras, que se celebrará el sábado, 16 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en la Avenida de San Nicolás, y que contará con las actuaciones estelares de Efecto Pasillo y NIA, junto a el Tributo a Shakira y el DJ Toni Bob.

Los tres representantes finalizaron sus intervenciones deseando a toda la población de La Aldea unas felices fiestas patronales e invitando a toda la ciudadanía del municipio y de Gran Canaria a acercarse a sentir una de las festividades más pasionales de toda la isla.

Actos más esperados de la programación en La Aldea