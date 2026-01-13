El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás celebra este viernes un acto institucional de reconocimiento en el que participación de los Ranchos de Ánimas de Arbejales (Teror), Valsequillo y La Aldea

El consistotio de La Aldea de San Nicolás celebrará el próximo viernes 16 de enero, a las 20:00 horas, un acto institucional de reconocimiento a los Ranchos de Ánimas de Gran Canaria, recientemente declarados Bien de Interés Cultural (BIC), una de las manifestaciones más singulares del patrimonio etnográfico e inmaterial de la isla.

La Aldea de San Nicolás reconoce a los Ranchos de Ánimas como BIC

Así, el acto tendrá lugar en el Templo Parroquial de San Nicolás de Tolentino y contará con la participación de los Ranchos de Ánimas de Arbejales (Teror), Valsequillo y La Aldea, representantes de una tradición ancestral ligada a la música, la religiosidad popular y la identidad cultural canaria.

En este sentido, el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, destacó que “este acto es una muestra de respeto y gratitud hacia quienes han mantenido viva una tradición centenaria que forma parte de nuestra memoria colectiva. Los Ranchos de Ánimas son historia, cultura y sentimiento, y desde este Ayuntamiento seguiremos trabajando para proteger y poner en valor nuestro patrimonio”.

Expresión viva de la identidad insular

Por su parte, la concejala de Patrimonio Histórico, Ingrid Navarro, subrayó que “la declaración de los Ranchos de Ánimas como Bien de Interés Cultural supone un paso fundamental para su conservación y difusión. Es un reconocimiento al esfuerzo de generaciones que han transmitido esta tradición de forma oral y comunitaria, y una oportunidad para acercarla a las nuevas generaciones”.

El acto está organizado por la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, con la colaboración de entidades culturales y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Durante la jornada, se pondrá en valor el papel de los Ranchos de Ánimas como expresión viva de la identidad insular y como elemento clave del patrimonio cultural de Canarias.

Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a asistir a este acto institucional, que pretende ser un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración de una de las tradiciones más emblemáticas de Gran Canaria.