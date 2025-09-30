La artista grancanaria hablará sobre su victoria en el LPA B&M Festival y sus próximos proyectos musicales

Jorge Miranda presentará nuevos temas de su trabajo ‘San Borondón’

El programa ‘Viva la Vida’ de la Radio Canaria, presentado por Mario Alonso, recibirá este martes 30 de septiembre a las 22:00 horas a la talentosa artista grancanaria Aldara, ganadora del «Concurso Emergentes» del LPA B&M Festival.

Aldara fue seleccionada como la artista más destacada entre seis bandas emergentes que compitieron en el festival, celebrado los días 19, 20 y 21 de septiembre. El jurado, compuesto por profesionales de la industria musical como el periodista Arturo Paniagua (Radio3 y Movistar +), Ramón del Castillo (participante de Eurovisión), Inés Álvarez (directora de Marketing del C.C. Las Arenas), Pablo Rodríguez (director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria), o Luis Alberto Serrano, escritor y realizador de cortos y vídeoclips, entre otros, valoró su talento y proyección.

Aldara, una artista en constante evolución

Cantante, compositora y actriz, Aldara se ha consolidado como una de las artistas más prometedoras de la escena musical canaria.

Con un estilo que fusiona pop, latin y urbano, ha logrado crear un sonido propio que le valió en 2020 la nominación a los Premios Canarios de la Música como Mejor Artista Revelación y el galardón a Mejor Canción del Año por su sencillo “Pura Babel”. Su discografía, que incluye el EP ‘MalaVida’ y recientes lanzamientos como “Reina Burka”, refleja su capacidad para reinventarse, manteniendo siempre su esencia.

Más en ‘Viva la Vida’

El programa también contará con la presencia de Jorge Miranda, quien presentará nuevos temas de su proyecto San Borondón, y cerrará con un repaso completo a la agenda cultural de las islas.