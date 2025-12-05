Julia Rodríguez se ha formado en canto jazz por la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) con Carme Canela

Julia Rodríguez ha obtenido tres distinguidos galardones, entre ellos, artista revelación y Mejor Disco de Música de Raíz. Ambos obtenidos en los Premios Canarios de La Música.

Julia Rodríguez. Imagen archivo RTVC.

Premios Canarios

Una gala en la que también su padre, el respetado y reconocido timplista Domingo el Colorao, recibió el premio de honor por su trayectoria. Aunque la carrera de la majorera apenas acaba de empezar, ya es una evidencia que su talento es emergente.

La artista nació en torno a una familia de gran tradición musical. La música ha estado presente durante toda su vida. Se ha formado en canto jazz por la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) con Carme Canela y Ana Finger, teniendo además estudios complementarios en timple canario, flauta travesera, cuatro venezolano o guitarra.

Cabe destacar que siempre ha tenido muy presente a su isla, prueba de ello es su obra, donde el paisaje majorero adquiere protagonismo en cada una de sus letras.

