La asociación destaca la lucha de la fundadora de Acavite por el reconocimiento de las víctimas de Terrorismo vinculados al Frente Polisario

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha reconocido este miércoles la trayectoria de Lucía Jiménez y su defensa de las víctimas del terrorismo en Canarias.

Durante un acto celebrado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la organización se comprometió a recoger su legado tras su fallecimiento el pasado diciembre mientras asistía a un evento en Málaga.

El delegado de la AVT en el archipiélago, Gilberto López, subrayó que la pérdida de Jiménez es “insustituible” y destacó su labor al frente de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo para lograr el reconocimiento de las víctimas de atentados al Frente Polisario, casos que, según señaló, “el tiempo y la política quiso silenciar”.

La AVT reivindica el legado de Lucía Jiménez en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. RTVC

Rompió décadas de silencio

Jiménez inició su lucha tras el atentado sufrido por su padre en 1976 en las minas de fosfatos de Fos Bucraa, en el Sáhara Occidental.

Según la AVT, su trabajo permitió romper décadas de silencio y lograr el reconocimiento de numerosas víctimas en Canarias, que rondan las 300 entre atentados, secuestros, ataques armados o desapariciones vinculadas a ese conflicto.