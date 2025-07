La Banda Municipal de Gáldar desfila en Disney

La Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar fue seleccionada como representante española para el Disney Music Festival, en París

Rubén Guerrero Ortiz es el director de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar, pero su labor va mucho más allá de lo musical. Representante, agente de viaje, guía turístico y hasta tesorero, este hombre ha conseguido que 140 personas viajen a París como representantes españoles en el Disney Music Festival. Su actuación fue seleccionada después de comprobar que cumplían con los exigentes estándares de calidad del parque temático. Llegar al desfile principal el pasado 8 de julio fue un sueño cumplido para la banda y sus acompañantes, pero también para todo el que los vio ese día y para las más de un millón de personas que lo han hecho ya a través de las redes.

Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar en París

Un duro casting

Llegar hasta la plaza principal de Disney París no es fácil. Todo comenzó en octubre del año pasado. La delegación española del parque llevaba tiempo buscando a una banda para el festival del verano de 2025 hasta que dio con la banda de Gáldar.

Recibieron una invitación que ya fue un premio, pero que solo les daba acceso al primer paso de un duro proceso. Lo complicado comenzó entonces. Tuvieron que enviar vídeos de sus actuaciones, la vestimenta y los desfiles de la banda. No solo de actuaciones pasadas, sino de exactamente lo que iban a hacer en París si fuesen seleccionados. Como les pedían varios temas y uno debía ser regional y otros moderno, optaron por el ‘Pasodoble Islas Canarias’ y ‘Será porque te amo’.

«Para ellos es muy importante, sobre todo, la calidad de sonido y la de imagen. Al final el día de la actuación nosotros somos la imagen del parque y allí todo está controlado de forma milimétrica», nos cuenta Guerrero.

Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar en Disney París

Porque la banda no solo pasó las pruebas, sino que fue elegida para el desfile principal. «Las bandas seleccionadas pueden actuar en diferentes puntos y momentos dentro del parque y a nosotros nos seleccionaron para el desfile principal», relata orgulloso el director. Esa semana España estuvo representada por Gáldar junto a delegaciones de Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y Francia.

Una odisea hasta llegar a París

El orgullo de ser elegidos vino acompañado de mucho trabajo. La parte menos vistosa pero imprescindible de estos viajes. «Tuve que hacer un plan de viabilidad económica. Gracias a ahorrar las partidas de varios años y a la aportación de los músicos, conseguimos viajar 5 días 140 personas«, explica, «el Ayuntamiento de Gáldar puso lo que faltaba».

Todo el mundo remó a favor para conseguir su objetivo. Guerrero se encargó de viajar para reunirse con la organización del evento, visitar hoteles y contratar comidas y excursiones. Gracias a este esfuerzo la experiencia fue «espectacular», nos cuenta. «Imagínate lo que es mover durante tantos días a 140 personas… Pues no hubo ni un incidente y todo el mundo pudo disfrutar de París, del Sena, y por supuesto, del Parque».

No pudo viajar la banda al completo porque las obligaciones personales no lo permitieron, pero la delegación que llegó a la capital francesa lo hizo con la fuerza e ilusión al completo. Los 73 integrantes representaron a su municipio y a Canarias en una actuación que, a buen seguro, no olvidarán.