En concreto, el desprendimiento ha sido en el kilómetro uno de la TF-136, como así ha informado el Cecoes

La carretera que va de Casas de la Cumbre a Afur, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado este sábado un desprendimiento que impide el tráfico en la vía.

Imagen RTVC.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. También han comunicado que el incidente se produjo a la altura del kilómetro uno de la TF-136.

Desprendimiento en Afur

En este sentido, los recursos de emergencias se han traslado al lugar para proceder a la limpieza de la vía y que vuelva a ser transitable.