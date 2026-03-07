ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La carretera de Casas de la Cumbre a Afur, en Tenerife, registra un desprendimiento que impide el tráfico en la vía

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

En concreto, el desprendimiento ha sido en el kilómetro uno de la TF-136, como así ha informado el Cecoes

La carretera que va de Casas de la Cumbre a Afur, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado este sábado un desprendimiento que impide el tráfico en la vía.

Imagen RTVC.

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. También han comunicado que el incidente se produjo a la altura del kilómetro uno de la TF-136.

Desprendimiento en Afur

En este sentido, los recursos de emergencias se han traslado al lugar para proceder a la limpieza de la vía y que vuelva a ser transitable.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Alineaciones confirmadas del CD Tenerife vs CD Lugo

El Balonmano Gáldar busca reencontrarse con la victoria en casa ante el Balonmán Lalín

Ingrid Navarro liderará el proyecto de BNR-Primero Canarias en La Aldea

Jaka Lakovic: «Para ganar al Real Madrid tenemos que hacer un partido casi perfecto»

Levante UD vs Girona FC: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026